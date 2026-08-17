Regreso a clases: Estas son las ofertas de Motorola en sus smartphones

Motorola Motorola tiene ofertas para que el consentido de la casa tenga un equipo móvil. (Motorola)

El inicio de un nuevo ciclo escolar representa nuevos desafíos, proyectos y metas. Hoy en día, el smartphone es una herramienta indispensable para acompañar la rutina de estudiantes y profesores.

Desde tomar apuntes y organizar la agenda, hasta crear contenido para presentaciones, mantenerse comunicados y disfrutar de momentos de entretenimiento.

Para que comiences las clases con la mejor tecnología, Motorola México anuncia una serie de promociones especiales de Regreso a Clases, con descuentos exclusivos en sus líneas más populares.

Además, la accesibilidad y versatilidad de la familia moto g, la potencia y elegancia de la familia motorola edge, y la innovación plegable de la familia motorola razr.

Diseño, rendimiento y sonido: ¿qué buscar en tu próximo smartphone?

Rendimiento fluido para el estudio y el entretenimiento: Procesadores optimizados y memorias ampliables permiten trabajar en multitarea con fluidez, pasar de aplicaciones educativas a juegos sin interrupciones y almacenar todas las fotos y documentos del ciclo lectivo.

Batería y carga rápida: Para soportar largas jornadas en el colegio o la universidad, los equipos integran baterías de gran autonomía y tecnología de carga rápida que devuelve horas de uso en cuestión de minutos.

Pantalla y sonido inmersivo: Las pantallas de alta resolución con tasa de refresco elevada garantizan una lectura cómoda de documentos y textos académicos.

Además, la integración de Dolby Atmos brinda una experiencia de audio clara y envolvente, ideal para videoconferencias, podcasts de estudio o listas de reproducción.

Diseño resistente y estilizado: Acabados elegantes, materiales duraderos y protección contra salpicaduras para resistir el ritmo diario de la mochila.

¿Qué promociones tiene Motorola para el regreso a clases?

Para quienes buscan renovar su equipo antes del comienzo del mes, Motorola ofrece grandes oportunidades durante la primera semana de agosto:

Moto g17: Un aliado confiable con excelente autonomía para jornadas largas de estudio.

Precio regular: $5,499 MXN.

Precio promocional: $4,699 MXN.

Motorola edge 70: Equilibrio perfecto entre diseño premium, rendimiento fluido y cámaras avanzadas.

Precio regular: $12,999 MXN.

Precio promocional: $11,999 MXN.

Motorola razr 70: La experiencia plegable más icónica, compacta y llena de estilo.

Precio regular: $17,999 MXN.

Precio promocional: $15,999 MXN.

Promociones del 6 al 19 de agosto.

Del 6 al 19 de agosto, la oferta se expande con opciones para cada perfil de estudiante y presupuesto.

Familia moto g: autonomía y rendimiento diario

Perfecta para quienes buscan máxima duración de batería, fluidez en multitarea y gran almacenamiento a un precio accesible.

Moto g17: De $5,499 MXN a $4,699 MXN.

Moto g67: De $6,999 MXN a $4,999 MXN.

Familia motorola edge: potencia, estilo y fotografía con la mejor calidad

Diseñada para universitarios y creadores que necesitan procesadores de alto rendimiento, pantallas curvas o de alta tasa de refresco y sistemas de cámaras versátiles.

Motorola edge 70 fusion: De $10,999 MXN a $7,999 MXN.

Motorola edge 70: De $12,999 MXN a $10,999 MXN.

Motorola edge 70 COY (Color of the Year): De $15,999 MXN a $13,999 MXN.

Motorola edge 70 Pro: De $18,999 MXN a $15,999 MXN.

Familia motorola razr: innovación plegable al máximo.

Para quienes buscan versatilidad única, captura de fotos y videos en ángulos interactivos (Flex View) y un formato ultra compacto.

Motorola razr 70 (8 / 256 GB): De ~~$17,999 MXN~~ a $14,999 MXN (¡$3,000 MXN de descuento!).

Motorola razr 70 (12 / 512 GB): De ~~$20,999 MXN~~ a $19,999 MXN.

Disponibilidad

Todas las promociones están disponibles por tiempo limitado a través de www.motorola.com.mx, Motorola Stores físicas y distribuidores autorizados en todo México.