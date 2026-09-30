Fire TV 4K Nuevo Fire TV 4K con Alexa Hub: Detalles, precio y cúando podrá comprarse con descuento en Amazon (Amazon)

Amazon ha lanzado el nuevo Fire TV Stick 4K como un dispositivo de streaming que, en palabras de la compañía, se posiciona como el modelo más rápido que la empresa haya fabricado hasta la fecha, ofreciendo un rendimiento completamente mejorado respecto a productos de la competencia.

¿Cuáles son las características del nuevo Fire TV Stick 4K?

De acuerdo con Amazon, este dispositivo funciona de manera más ágil que las generaciones anteriores, logrando que las aplicaciones abran un 35 % más rápido y que los contenidos comiencen a reproducirse casi un 20 % antes.

Entre sus principales especificaciones técnicas destacan:

Calidad de imagen: Soporte para resolución 4K a 60 fps y conectividad de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

8 GB de almacenamiento interno y procesador de cuatro núcleos.

Cambio en el sistema de energía, permitiendo conectarse directamente al puerto USB del televisor.

¿Qué cambios incluye el nuevo control remoto?

Amazon rediseñó por completo el control remoto para facilitar su uso en habitaciones oscuras. Presenta un diseño ergonómico que permite identificarlo al tacto, botones modificados para evitar pulsaciones accidentales y un botón con ícono de estrella personalizable para abrir aplicaciones o activar funciones específicas.

Asimismo, la compañía presentó el Fire TV Remote Plus, una versión avanzada que incluye botones retroiluminados y una función de localización para encontrar el control mediante comandos de voz con la asistente Alexa.

¿Cómo funciona la integración con Alexa+?

El nuevo dispositivo integrará más funciones de Alexa+, el asistente de inteligencia artificial de Amazon. Entre sus novedades, podrá responder preguntas complejas sobre películas y series, utilizar el historial de visualización para generar recomendaciones y ayudar a encontrar contenido en diferentes servicios de streaming.

Además, la interfaz reunirá contenido en vivo de más de 40 aplicaciones y contará con un espacio dedicado a videojuegos en la nube.

¿Cuál es el precio y cuándo estará disponible?

El nuevo Fire TV Stick 4K tiene un precio oficial de $59.99 dólares (aproximadamente $1,170 pesos mexicanos). Estará disponible a partir del 30 de septiembre en la plataforma de Amazon, la cual ofrecerá un precio especial de promoción de $29.99 dólares (alrededor de uno $158 pesos mexicanos) durante el evento Prime Deal Days la próxima semana.

¿El nuevo Fire TV Stick 4K estará disponible en México?

A la par de su lanzamiento en Estados Unidos este miércoles 30 de septiembre, el dispositivo llegará de forma simultánea a México, así como a otros países, entre los que destacan Canadá, Japón, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. La compañía confirmó que más países se sumarán a la lista de disponibilidad a finales de octubre.