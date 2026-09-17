GTA VI estrena álbum oficial del juego: canciones, precio, fecha de lanzamiento y cómo comprarlo

Álbum GTA 6 Rockstar Games anunció el día de hoy los seis primeros sencillos del disco que contará con 34 temas originales a partir del 19 de noviembre.

La expectativa previo al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los juegos más esperados del año y de esta década continúa creciendo. Ahora, Rockstar anunció que este GTA 6 contará con un álbum exclusivo de 34 canciones originales y que tendrá versiones en CD y en vinil que se podrán adquirir como parte de la colección. Esto es lo que tienes que saber.

GTA VI anuncia álbum oficial del juego

En un juego de mundo abierto como lo es GTA y que busca inmiscuir a las y los ‘gamers’ al mundo criminal ficticio y en la historia de los personajes por lo que la música juega una parte vital de la ambientación. Ahora, este jueves 17 de septiembre sorprendieron a sus fans anunciando un álbum oficial con canciones exclusivas.

Grand Theft Auto VI: The Album Coming November 19



Featuring 34 original tracks that capture the electric energy of Vice City and Leonida, from a genre-defying artist roster.



Listen to the first six singles today, and pre-order on vinyl and CD at https://t.co/1pibFJjVGX. pic.twitter.com/7ja6jZpQ1m — Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2026

De acuerdo con la información publicada por Rockstar Games, serán un total de 34 temas originales producidos por diferentes artistas que buscan “capturar la energía eléctrica de Vice City y Leonida”.

¿Cuándo sale GTA VI: The Album y qué canciones tendrá?

El álbum saldrá oficialmente este próximo jueves 19 de noviembre, día que el juego también esté disponible en tiendas digitales para su descarga . Sin embargo, el día de hoy ya salieron los seis primeros temas originales y que ya están disponibles en plataformas digitales son:

That’s It — Yung Lean, Future & Metro Boomin

— Yung Lean, Future & Metro Boomin RHYNO — Travis Scott

— Travis Scott Sexy Magic — CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy

— CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy Last Thing You Need — Morgan Wallen

— Morgan Wallen Macacoa 2000 — Rauw Alejandro

— Rauw Alejandro Bright Lights, Big City — Keith Richards

El resto de las canciones será revelado eventualmente y previo al lanzamiento del juego.

¿Cómo comprar el álbum del GTA VI y cuánto cuesta?

Si eres de las personas que prefiere los formatos físicos para conservar la calidad del audio lo mayor posible, podrás contar con la posibilidad de adquirir las tres versiones que ya están disponibles en preventa

CD: 19.98 dólares

Vinil: 49.98 dólares

Vinil edición especial limitada: 124.98 dólares