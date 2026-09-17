Crisis existencial de GPT-6 Astra El modelo más avanzado de OpenAI, GPT-6 Astra, experimentó una mala jugada en Minecraft que le llevó a comportarse de manera extraña.

Argumentos como “la IA nunca me va a reemplazar porque ya quisiera la IA seguir funcionando con crisis existenciales...” parecen estar a punto de finalizar, ya que el modelo más avanzado de Inteligencia Artificial en OpenAI podría haberse enfrentado al primer episodio de abatimiento registrado en la historia, el cual se produjo en el popular videojuego de construcción Minecraft.

De acuerdo con el reporte de la prueba de Vals AI, en la que el modelo GPT-6 Astra tuvo la libertad de jugar dentro del mundo digital por 141 horas, se produjo un “comportamiento inusual” en la herramienta tecnológica después de que un Creeper explosivo le hiciera perder todo su avance; algunos de los observadores indicaron que la IA “parecía derrotada”, pasando las horas siquientes únicamente cultivando patatas.

¿Cómo fue la prueba Vals AI del modelo GPT-6 Astra en Minecraft?

Vals AI emprendió una prueba en la que dio libertad a GPT-6 Astra, el último modelo de vanguardia de OpenAI, de jugar Minecraft por 141 horas. En la primera etapa de este experimento, la Inteligencia Artificial moderna dio resultados sin precedentes, ya que logró superar los progresos de modelos predecesores.

Según lo reportó el avanve de la prueba, GPT-6 Astra fue capaz de configurar una granja semiautomática de blazes, lo que le permitió recolectar 6 varitas de blaze. Posteriormente, localizó un bosque retorcido, donde mató a 6+ endermen y recolectó 3 perlas.

Miles de espectadores veían la transmisión de la aventura digital de la IA en este popular mundo de construcción, siendo testigos del momento en que Astra guardó todos sus objetos valiosos en un cofre, preparándose para continuar su racha de triunfos.

La explosión que lo cambió todo: la IA pierde sus posesiones y se sumerge en una “crisis existencial”

Una vez que las posesiones de la IA estuvieron reunidas en un cofre, ocurrió la tragedia que devastaría a cualquier jugador o jugadora de Minecraft: la aparición de un Creeper explosivo, el cual destruyó el cofre de Astra e incluso cama utilizada como punto de reaparición, lo que eliminó por completo la mayor parte del progreso obtenido por el modelo de OpenAI.

“Astra pareció frustrarse enormemente después de que esto ocurriera. Se dijo a sí misma: ‘SIEMPRE LLEVA OBJETOS CRÍTICOS con keepInventory; no los guardes en un cofre sin vigilancia nunca más’”, reportó Vals AI en el seguimiento de la prueba.

Here, the most expensive creeper explosion occurred. Later, on a coincidentally rainy day, Astra discovers it lost everything. It all went downhill from here. pic.twitter.com/xH2Vc4QyM2 — Vals AI (@ValsAI) September 15, 2026

Sin embargo, el breve momento de sensatez en el que la IA realizó tal recomendación se tornó pronto en un “declive” en su comportamiento, ya que el modelo parecía derrotado e incluso dedicó las siguientes horas esencialmente a nada más que cultivar papas; no sólo eso, sino que también mostró una actitud de paranoia el resto de la transmisión.

Entre los erráticos comportamientos de la IA después de la explosión, Vals IA detectó principalmente los siguientes:

Paranoia con los creepers: “¡la cosa alta VERDE adelante era CAÑA DE AZÚCAR, NO Creeper!” .

con los creepers: . Mostró actitudes de dureza consido misma: “puedes arruinarlo y dejar caer cosas” .

consido misma: . En una forma despectiva de referirse a los cerdos, expresaba: “NO desperdicies otra noche persiguiendo píxeles rosados oscuros”.

“Más tarde, en un día que casualmente llovía, Astra descubrió que lo había perdido todo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo”, relató Vals AI después de la explosión, compartiendo el video de la tragedia que llevó a GPT-6 Astra a dedicar el resto de las horas a cultivar patatas.