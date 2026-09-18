XPENG G6 y XPENG G9: Los modelos que redefinen la experiencia de movilidad inteligente

XPENG XPENG plantea con sus modelos XPENG G6 y XPENG G9 una nueva forma de entender la movilidad eléctrica. (XPENG)

La movilidad atraviesa una transformación en la que la tecnología deja de ser únicamente una característica del automóvil para convertirse en parte esencial de la experiencia al conducir.

¿Cuál es la visión de XPENG para la movilidad en México?

Desde planear un recorrido y disfrutar de nuestra música hasta interactuar de manera más intuitiva con el vehículo, la conectividad y la inteligencia artificial están redefiniendo la experiencia al volante y haciendo del automóvil una extensión cada vez más integrada a nuestro estilo de vida.

Bajo esta visión, XPENG plantea con sus modelos XPENG G6 y XPENG G9 una nueva forma de entender la movilidad eléctrica, en la que diseño, confort, conectividad y asistencia inteligente a la conducción trabajan en conjunto para crear una experiencia que acompaña al usuario dentro y fuera de sus trayectos cotidianos.

Esta propuesta forma parte de una visión tecnológica más amplia de XPENG: Physical AI, concepto que integra la inteligencia artificial con el mundo físico para permitir que una sistemas inteligentes pueda comprender su entorno, interactuar con él y generar acciones a partir de la información que recibe.

Para XPENG, esta visión trasciende al automóvil y se extiende hacia distintas formas de movilidad y aplicaciones de embodied intelligence. La base tecnológica de Physical AI combina tres elementos fundamentales: modelos de inteligencia artificial, datos y poder de cómputo.

Su integración permite trasladar capacidades que tradicionalmente han existido en entornos digitales hacia sistemas capaces de percibir y actuar en el mundo físico.

Dentro de este ecosistema, XPENG desarrolla tecnologías como VLA 2.0 (Vision-Language-Action), un modelo de IA capaz de interpretar el entorno y convertir esa información en acciones, con miras hacia la conducción totalmente autónoma (L4); y Turing AI Chip, su chip propio diseñado para operar grandes modelos de inteligencia artificial.

Estas tecnologías son la base de la visión de Physical AI de la compañía, que se extiende más allá de los vehículos inteligentes hacia desarrollos como Robotaxi para conducción totalmente autónoma, el robot humanoide Next-Gen IRON y la movilidad aérea a través de ARIDGE.

Tecnología que se traduce en la experiencia de conducción En los vehículos, esta visión tecnológica se refleja en sistemas pensados para acompañar al conductor y hacer más intuitiva la interacción con el automóvil.

Tanto XPENG G6 como XPENG G9 integran tecnologías en las que software, conectividad, inteligencia artificial y asistencia a la conducción convergen dentro de una misma experiencia.

Un ejemplo es XPILOT ASSIST, el sistema avanzado de asistencia a la conducción de XPENG, que utiliza el chip NVIDIA Orin-X y un conjunto de cámaras, radares y sensores para monitorear el entorno y brindar apoyo al conductor en distintos escenarios de conducción y estacionamiento.

En la XPENG G6, el sistema integra hasta veintitrés asistencias, organizadas en tres categorías principales: conducción, estacionamiento y seguridad. Por su parte, la XPENG G9 incorpora hasta veintiséis asistencias, apoyadas por cinco radares, doce sensores y doce cámaras.

Otro elemento que conecta a ambos vehículos con una experiencia digital contemporánea es su capacidad de mantenerse actualizados mediante tecnología OTA (Over-the-Air).

Tanto XPENG G6 como XPENG G9 integran arquitecturas en las que software, inteligencia artificial y sistemas de conducción inteligente forman parte de una plataforma tecnológica capaz de evolucionar.

El resultado es una visión de la movilidad eléctrica que busca adaptarse al ritmo de las personas y no al contrario: permitir que los usuarios disfruten el trayecto y que el automóvil se integre de manera más orgánica a sus actividades cotidianas.

Dos interpretaciones de una misma visión de movilidad.

La XPENG G6 combina una silueta fastback tipo coupé con un planteamiento de cabina inteligente orientado tanto a la movilidad urbana como a los viajes familiares. Su propuesta integra diseño, tecnología y funcionalidad en un vehículo pensado para distintos momentos del día a día.

La XPENG G9, por su parte, ofrece una interpretación más sofisticada del SUV eléctrico, combinando una presencia premium con una cabina diseñada para brindar confort y relajación tanto en recorridos cotidianos como en viajes de mayor distancia.

Actualmente, la propuesta de XPENG en México se complementa con alternativas de financiamiento como 24 meses sin intereses para XPENG G6, así como una mensualidad de $9,745 con tasa de 7.49% para XPENG G9, sujetas a los términos, condiciones y vigencia de cada promoción.

Más allá de llegar a un destino, la propuesta de XPENG busca transformar lo que sucede durante el camino: convertir cada trayecto en una experiencia conectada, confortable e inteligente, mientras la compañía continúa explorando cómo la inteligencia artificial puede extenderse del entorno digital al mundo físico y abrir nuevas posibilidades para el futuro de la movilidad.