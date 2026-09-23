Honkai Impact 3rd llega a Call of Duty: Mobile, ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento?

La Temporada 8 Against All Fate de Call of Duty: Mobile llega el 9 de septiembre a las 5 PM PT, llevando la colaboración con Honkai Impact 3rd a diferentes experiencias dentro del juego.

Los jugadores podrán enfrentarse de manera cooperativa en un nuevo modo multijugador roguelike de disparos con vista cenital.

Todo esto para disfrutar un evento temático con un aspecto de Operador gratuito y participar en múltiples Sorteos de Operadores inspirados en la colaboración con Honkai Impact 3rd, el juego de aventura y ciencia ficción gratuito de HoYoverse que abrió las puertas a Genshin Impact y Honkai: Star Rail.

Descubre todo contenido temático en Battle Royale, accede a eventos y recompensas

Por primera vez en la historia de Call of Duty: Mobile, tendrás la oportunidad de adquirir tres armas míticas en la armería de la serie de Honkai Impact 3rd. Adicionalmente, estrenamos un evento de armas míticas gratuito, en el cual los jugadores más comprometidos podrán obtener una de las tres armas míticas completamente gratis.

Conforme progreses en el Pase de Batalla de temporada, podrás obtener aspectos de Operadores y proyectos de armas, así como el fusil de asalto ISO Hemlock y una nueva arma, el Static-HV SMG, disponible en el Pase de Desafío.

Call of Duty: Mobile x Honkai Impact 3rd

La colaboración con Honkai Impact 3rd trae nuevo contenido a modos como Multijugador, Battle Royale y más, agregando una gran variedad de misiones con historias, un nuevo sistema de colección, una enciclopedia de personajes, un lobby dormitorio y otras novedades. Con la llegada de los nuevos sorteos, podrás jugar como tres Operadores de Call of Duty: Mobile inspirados en las Valquirias de Honkai Impact 3rd. Te contamos más a detalle lo más relevante de esta colaboración:

Nuevo Modo Multijugador

Adéntrate en un roguelike de disparos con vista cenital en el que tres jugadores unen fuerzas para pelear contra hordas de monstruos hasta llegar al jefe final. Selecciona uno de los tres mapas, cada uno con una dificultad diferente, y consigue EXP mientras encuentras Cofres de Élite para obtener mejoras.

Los drops aleatorios y las mejoras que escojas harán que cada partida se sienta diferente, así que tendrás que cambiar de estrategia cada vez que decidas explorar o crear.

Los jugadores derribados podrán ser revividos por sus compañeros, así que mantente cerca y ayuda a tus aliados caídos; necesitarás todas las fuerzas posibles para enfrentarte a las hordas que se acercan.

¿Necesitas un reto más grande? Entra al modo Infinito y sobrevive lo más que puedas, enfrentando oleadas de enemigos que cada vez son más letales.

No pierdas de vista los niveles y enemigos secretos.

Nuevo punto de interés en Battle Royale: Plataforma Cuántica.

Explora un nuevo Punto de Interés en el mapa Isolated, donde los Operadores pelean entre ellos y contra varios enemigos inspirados en Honkai Impact 3rd.

Para acceder a la Plataforma Cuántica, los equipos primero deberán encontrar y completar un contrato que aparecerá en el mapa y que tendrá un aviso para que todos los jugadores puedan verlo. Si completan el contrato, conseguirán la guía hacia un teletransportador que tendrán que defender mientras se carga. Los escuadrones que logren sobrevivir este tormento podrán entrar al portal que los llevará a la Plataforma Cuántica.

Al llegar a la plataforma, la pelea no termina, ya que los escuadrones deberán enfrentarse a una variedad de enemigos inspirados en Honkai Impact 3rd mientras buscan botín de alta calidad que se encuentra esparcido a través del mapa, incluyendo objetos especiales que están atados directamente a Honkai Impact 3rd. Llévense lo que puedan, vuelvan al teletransportador y regresen al mapa principal para llevar la pelea a su fin.

Nuevos Eventos de la Temporada 8.

Honkai Impact 3rd: Evento Mítico Gratuito.

¡No te pierdas este increíble evento que llega con la oportunidad de obtener una de las tres armas míticas de la Armería de Serie de Honkai Impact 3rd completamente gratuita!

Completa misiones semanales para progresar y conseguir el arma mítica de tu elección, que será una de las siguientes: SO Hemlock — Core of Thunder, Static-HV — Core of Fire o BAL-27 — Core of Reason. Recuerda que podrás cambiar tu elección en cualquier punto del progreso hasta completar el evento y reclamar la recompensa definitiva.

Este evento estará en marcha durante varias temporadas, pero requiere un nivel de dedicación más serio, ya que reclamar una de las armas míticas de manera gratuita tomará varias semanas y algunos retos difíciles.

Honkai Impact 3rd: Evento Mítico

¡Además del evento mítico gratuito, también tendremos un evento temático que llega con una gran variedad de recompensas que se podrán obtener solamente jugando partidas e interactuando con todas las novedades de la Temporada 8!

En honor a esta colaboración, este evento estará lleno de contenido adicional para llenarlo de vida y lograr que resulte más especial que un evento temático normal, por lo que incluimos historias, un espacio para tu colección y un espacio para socializar.

Por supuesto, también viene con algunas recompensas de gran calidad, como el aspecto de Operador Scylla — Rita Rossweisse, el proyecto de arma Scythe — Aphrodite Scythe, el Camuflaje — Rosette Runners, un Reskin de racha de puntos Predator Missile, y más.

Otros Eventos para sacar tu lado gamer

A lo largo de la Temporada 8 llegarán aún más eventos con muchas más recompensas, que incluyen al Operador Chuy — Bracken, y cuatro proyectos de armas: Locus — Hunter, QQ9 — Close Call y Cronen Squall — Firebreak. Además, se incluirá una nuevo arma de Alijo Secreto Legendario inspirado en Honkai Impact 3rd con el Grau 5.56 — Rita’s Rose.

Pase de Batalla de Against All Fate: Nuevas Armas

El Pase de Batalla de Against All Fates llega con contenido tanto gratuito como premium, incluyendo nuevos aspectos de Operadores, proyectos de armas, tarjetas de visita y Call of Duty® Points para que puedas utilizarlos en tu próximo Pase Premium o compra en la Tienda.

Niveles Gratuitos del Pase de Batalla

Si prefieres jugar a media distancia, empuña el ISO Hemlock, que se caracteriza por tener un gran daño y baja cadencia, lo que lo convierte en en un fusil de asalto muy efectivo en diversas situaciones de combate.

Otras recompensas de niveles gratuitos incluyen aspectos de Operadores adicionales, proyectos de armas, monedas de bóveda y mucho más.

Niveles Premium del Pase de Batalla

Adquiere el Pase Premium para desbloquear todo el contenido del Pase de Batalla de Against All Fate, incluyendo aspectos de operadores como Keegan — Field Medic,

Manta Ray — Mech Framewright, Cipher — Mech Pilot y Corso — Plated

Rogue. Desbloquea proyectos de arma devastadores como Striker — Chibi

Chassis, SP-R 208 — Reclamation, Striker 45 — Assimilation, y un par de proyectos adicionales basados en las nuevas armas de la Temporada 8, Static-HV — Overhaul

e ISO Hemlock — Diagnostics.

Suscripción al Pase de Batalla

Únete a las Fuerzas Terrestres adquiriendo la suscripción al Pase de Batalla para obtener recompensas mensuales adicionales, un 10% de bonificación de XP para jugador y armas, cupones de descuento y descuentos exclusivos en aperturas de cajas de diez en diez.

Los miembros de Fuerzas Terrestres durante la Temporada 8 recibirán el aspecto de Operador Price — Keyboard Warrior, el proyecto de arma FR .556 — Second Nature y la mochila 4 — Second Nature.

Pase de Desafíos de la Temporada 8

Avanza en el Pase de Desafíos de la Temporada 8 completando misiones Estándar, Especiales y Élite.

Conforme avances, obtendrás Tokens que podrás intercambiar por recompensas de temporada, entre ellas el nuevo Static-HV, un SMG agresivo con un cargador de 50 balas y una elevada velocidad de disparo, ​ VMP — Stellar Radiance, Charm — Chibi

Commando y más recompensas Épicas

No olvides visitar la pestaña de Eventos dentro del juego a lo largo de la temporada para descubrir nuevas misiones y recompensas. También podrás consultar todas las actividades disponibles desde el Tablero de Misiones, ubicado en el menú principal.