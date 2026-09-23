Meta Connect 2026: ¿A qué hora y dónde ver los nuevos lanzamientos de Mark Zuckerberg este miércoles 23 de septiembre?

Meta Connect 2026 Mark Zuckerberg presentará últimos avances de la compañía. (Meta)

Meta presentará los últimos avances de tecnología en el evento Meta Connect que se llevará a cabo este miércoles 23 de septiembre. Descubre cómo verlo y todo lo que se especula anunciarán.

¿Qué es el Meta Connect y dónde verlo?

Meta Connect es la presentación anual organizada por Meta en la que, como otras compañías de tecnología, se muestran los útimos avances y próximos lanzamientos. La empresa de Mark Zuckerberg ha tenido un año lleno de complicaciones —debido a polémica con sus lentes inteligentes y un juicio por provocar adicción a menores de edad— que ahora busca remendar.

Los más esperado de la presentación son los avances de la compañía en materia de Inteligencia Artificial. El gigante de Silicon Valley acaba de lanzar Muse este mes, su asistente de IA que permite desde generar imágenes hasta automatizar tareas. El lanzamiento no ha llegado sin contratiempos, pues Amazon bloqueó a bots de Meta de realizar compras automáticas esta semana. Hasta ahora, la compañía no se ha quedado completamente atrás en la carrera por desarrollar su Inteligencia Artificial, pero busca competir con los gigantes de la industria como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

También en relación con Muse, se introducirán las nuevas gafas inteligentes Meta que no contarán con cámara pero sí micrófono, para que así puedas comunicarte con la asistente IA. El objetivo de ellas es alejarse de los problemas que se han presentado a causa de la función fotográfica del dispositivo y así eliminar el estigma que lo ha rodeado (algunos usuarios les llamas los “lentes de pervertido”). En agosto, la compañía cumplió su promesa de actualizar los lentes para que la luz LED de la cámara no pueda ser desactivada cuando se encuentra grabando. Sin embargo, también integró tecnología de Inteligencia Artificial que permite registrar rostros e incluso reconocer expresiones faciales como la risa.

Más allá de los lentes de realidad aumentada, también se esperan noticias sobre las nuevas gafas de realidad mixtas Project Phoenix y tal vez un adelanto sobre el set de realidad virtual HorizonOS.

El Meta Connect se llevará a cabo en la oficinas de la compañía ubicadas Menlo Park, California. Puedes sintonizarlo desde YouTube a las 17:00 horas del centro de México.