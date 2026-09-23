¿Por qué los algoritmos se consideran el nuevo curador cultural?

Algoritmo TikTok, Instagram, YouTube y Spotify procesan señales como búsquedas, reproducciones, tiempo de visualizacióny más. (Especial)

Human Connections Media publicó “Algoritmos: los nuevos programadores de la cultura”, un análisis sobre cómo los sistemas de recomendación están transformando la manera en que las personas descubren contenidos, productos y marcas.

TikTok, Instagram, YouTube y Spotify procesan señales como búsquedas, reproducciones, tiempo de visualización, comentarios, guardados y compartidos para determinar qué mostrar a cada usuario.

En un ecosistema donde millones de contenidos compiten por atención, la visibilidad ya no depende únicamente de una inversión publicitaria o una decisión editorial, sino de la capacidad de generar relevancia para las personas.

¿Por qué el algoritmo se convirtió en infraestructura de curaduría?

La lógica algorítmica trasladó buena parte de la función de los antiguos intermediarios culturales a sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de comportamiento. Su objetivo no es crear contenido, sino identificar qué tiene mayores probabilidades de captar la atención y recomendarlo nuevamente.

La escala del fenómeno dimensiona el reto. En 2025 se incorporaron 106 mil canciones nuevas diariamente a las plataformas digitales, mientras Spotify registró cerca de 2 mil millones de descubrimientos musicales al día.

Una canción de 1962 como Pretty Little Baby, de Connie Francis, pasó de aproximadamente 17 mil reproducciones semanales a 2.4 millones en un solo mes, impulsada por TikTok. En otras categorías ocurrió algo similar: más de 50 millones de libros recomendados a través de BookTok se vendieron en Europa durante 2025, mientras productos como el chocolate de Dubái, los vasos Stanley, los Adidas Samba y los Labubu escalaron gracias a su circulación dentro de estos sistemas.

La relevancia empieza por entender al consumidor

Este cambio tiene una implicación directa para las marcas, en donde conocer al consumidor se vuelve una condición para competir dentro del algoritmo.

Los sistemas de recomendación aprenden de intereses, pasiones, búsquedas, comportamientos e interacciones. Lo que una persona ve, guarda, comparte o recomienda genera señales que pueden determinar qué descubrirá después y, a la misma escala, qué terminarán descubriendo millones de personas.

“Los algoritmos no deciden de manera aislada qué se vuelve relevante. Procesan millones de señales generadas por las personas y, a partir de ellas, determinan qué merece una nueva oportunidad de ser descubierto. Es por ello, que para las marcas, entender al consumidor es también entender el algoritmo. Sus intereses, comportamientos y motivaciones son los datos que terminan definiendo qué se amplifica”, señaló Hugo Gómez Oliver, CEO de Human Connections Media.

Diseñar para existir dentro del algoritmo

Para las marcas, esto implica replantear la construcción de relevancia, pues no se trata únicamente de optimizar contenido para una plataforma, sino de desarrollar productos y narrativas que conecten con intereses reales y generen comportamientos capaces de alimentar los sistemas de recomendación.

Las marcas compiten por algo que va más allá de la participación de mercado; compiten por una participación en la atención, frente a cualquier contenido, producto o experiencia que pueda resultar relevante para una persona.

La capacidad de una marca para entender qué mueve a sus consumidores y convertir ese conocimiento en relevancia puede determinar qué propuestas consiguen atención y cuáles quedan fuera del circuito de descubrimiento.