¿Cuál es el precio del iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en AT&T México?

iPhone iOS 27 ha sido rediseñado para aprovechar las diversas maneras en que los usuarios pueden interactuar con el iPhone Duo. (AT&T)

AT&T México ofrecerá la más reciente línea de Apple, incluidos el iPhone Duo, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en un plan pospago AT&T Premium.

¿Cómo son los nuevos modelos de iPhone?

El iPhone Duo es el primer iPhone plegable y cuenta con un diseño revolucionario que combina belleza, versatilidad y durabilidad.

Al abrirse, el iPhone Duo ofrece una amplia pantalla interior de 7.6 pulgadas para ver contenido, jugar y realizar varias tareas simultáneamente; al cerrarse, presenta una pantalla exterior compacta de 5.4 pulgadas que cabe fácilmente en el bolsillo.

Diseñado para durar gracias a una innovadora arquitectura de hardware y una bisagra de precisión, el iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro para ofrecer rendimiento profesional y una impresionante batería para todo el día.

También incluye un avanzado sistema de cámaras, mientras que su diseño plegable permite nuevas y divertidas formas de usar la cámara que no son posibles en ningún otro iPhone.

Además, iOS 27 ha sido rediseñado para aprovechar las diversas maneras en que los usuarios pueden interactuar con el iPhone Duo.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan la nueva cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, la cámara más avanzada que Apple ha creado hasta ahora, así como nuevos controles Pro que permiten a los usuarios personalizar su experiencia.

iPhone revoluciona la telefonía en México

Equipados con el chip A20 Pro, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max ofrecen importantes avances en duración de batería y rendimiento.

Los modelos iPhone Duo y iPhone 18 Pro cuentan con Apple Intelligence¹ y Siri AI, una versión completamente nueva de Siri que comenzará a implementarse en versión beta en inglés con iOS 27.

Esta tecnología combina capacidades de inteligencia artificial con el contexto personal del usuario para convertirse en un centro personal inteligente, con la privacidad y la seguridad como elementos fundamentales.

El iPhone Duo está disponible en dos sofisticados colores: blanco estrella y cielo nocturno.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max están disponibles en cuatro elegantes acabados: negro, plata, glaciar y el nuevo color borgoña.

¿Qué precios tendrán los nuevos modelos de iPhone en AT&T México?

Los modelos iPhone Duo y iPhone 18 Pro incluyen eSIM, que ofrece mayor flexibilidad, mejor seguridad, conectividad fluida en comparación con las tarjetas SIM físicas tradicionales y más duración de batería en los modelos que funcionan exclusivamente con eSIM.

El iPhone Duo presenta un diseño exclusivo con eSIM que ahorra espacio interno para maximizar la capacidad de la batería. Por su parte, los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max que funcionan exclusivamente con eSIM aprovechan el espacio antes ocupado por la SIM física para incorporar una batería más grande, que proporciona dos horas adicionales de reproducción de video.

En AT&T México, el iPhone 18 Pro Max está disponible desde $1,940 pesos mensuales al contratar o renovar con el Plan Titanio

Detalles del plan y equipo

Costo mensual: $1,940 MXN (incluye plan y equipo bajo el esquema de la oferta de lanzamiento).

Plan asociado: Plan AT&T Titanio.Precio de lista general (referencia de Apple México):

Modelo de 256 GB: Desde $31,999 MXN de contado.

Modelo de 512 GB: Desde $36,999 MXN de contado.

Modelo de 1 TB: Desde $46,999 MXN de contado.

Apple Intelligence está disponible cuando la configuración de Siri y el idioma del dispositivo están establecidos en chino simplificado, chino tradicional, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, portugués, español, sueco, turco o vietnamita.

Es posible que algunas funcionalidades no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Es posible que algunos dispositivos no estén disponibles en todas las regiones.

Siri AI comenzará a implementarse en versión beta con iOS 27 y requiere un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma admitido. Inicialmente estará disponible en inglés.

Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iOS.

Algunas funcionalidades de Apple Intelligence que dependen de modelos del lado del servidor están sujetas a límites de uso diario, incluidas, entre otras, Siri AI, las herramientas inteligentes de edición de fotografías, Image Playground y los modelos AFM 3 Cloud en Atajos.

Los límites diarios pueden variar según la funcionalidad, la complejidad de la solicitud, la demanda del sistema, las políticas del sistema y otros factores. En el futuro, será posible obtener acceso ampliado a estas funcionalidades mediante el pago de una tarifa.

El uso de estas funcionalidades está sujeto a los términos y condiciones de Apple Intelligence. Obtén más información en apple.com/apple-intelligence. Siri AI no está disponible para usuarios menores de 13 años.

Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iOS, iPadOS y watchOS. Las funcionalidades que dependen de Siri AI tampoco estarán disponibles en la Unión Europea en iOS, iPadOS y watchOS. Apple está trabajando para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad de sus usuarios.

Para usar una eSIM se requiere un operador compatible con eSIM y un plan de servicio móvil. Consulta al operador para obtener más información. Para conocer más, visita apple.com/esim.