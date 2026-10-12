Huawei Watch D3 vs. Huawei Watch D2: Estas son las novedades de la nueva línea de Smartwatches

Huawei El HUAWEI WATCH D2 llevó la medición de la presión arterial a la muñeca con estilo. (Huawei)

Hay relojes que te dicen la hora, y hay relojes que te ayudan a entender tu corazón. El HUAWEI WATCH D2 demostró que un smartwatch podía convertirse en un verdadero aliado para la salud cardiovascular.

De esta forma, Huawei integró en la correa una bolsa de aire mecánica para medir la presión arterial como lo hace un tensiómetro tradicional y llevó el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA) a la muñeca, con un diseño que se alejaba de los dispositivos médicos para acercarse a los relojes de lujo.

Superar esa propuesta no era sencillo, pero el HUAWEI WATCH D3 lo consiguió. Es más delgado, tiene una pantalla más grande y es más inteligente en cada medición, además lleva el cuidado de tu salud a terrenos que su antecesor no cubría, como el entrenamiento. Éstas son las cinco novedades que marcan la diferencia frente a la generación anterior.

Más pantalla, menos grosor: un reloj para llevar día y noche

El HUAWEI WATCH D2 presentó un diseño estilizado con pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, diseño flotante 2.5D y una bolsa de aire ultraestrecha. Era un reloj elegante y cómodo, pensado para medir la presión arterial durante todo el día.

Con el HUAWEI WATCH D3 se dio un salto en ambos frentes. Su pantalla crece a 1.92 pulgadas y alcanza 3,000 nits de brillo, el doble que su antecesor, así que la información se lee con claridad incluso bajo el sol.

Al mismo tiempo, el cuerpo se reduce a sólo 11.3 mm de grosor, por lo que es 17.7 % más delgado que el WATCH D2, y pesa apenas 40 g sin la correa. Su diseño de lujo, con detalles refinados, llega en tres colores: negro, dorado y dorado moca.

El resultado es un reloj que querrás llevar puesto también por la noche, justo cuando las mediciones de presión arterial son más valiosas.

MAPA no intrusiva por primera vez en un smartwatch

Realmente el HUAWEI WATCH D2 no tenía un enfoque centrado en el deporte, sino en las mediciones en reposo y en el MAPA por intervalos programados de 15, 20, 30, 45 o 60 minutos, incluso durante el sueño.

Con el HUAWEI WATCH D3 la función de MAPA se mejora, y se suma el nuevo Estudio de MAPA no intrusiva, que convierte al smartwatch en el primer wearable en ofrecerlo. Hace sólo 7 mediciones, 4 de día y 3 de noche, y complementa los datos con el sensor PPG. Así, el monitoreo a largo plazo resulta mucho más cómodo.

El Estudio de MAPA no intrusiva está disponible en México, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Ecuador.

Medición pre y post entrenamiento: entrena con la presión bajo control

Pero, por primera vez en la industria, con el HUAWEI WATCH D3 un reloj mide la presión arterial antes y después del ejercicio, con mediciones optimizadas para un ritmo cardiaco elevado. Además, te da recomendaciones.

Si detecta presión elevada antes de entrenar, te sugiere evitar ejercicios de alta intensidad. Si la detecta al terminar, te recomienda moderar tu siguiente sesión. Es la forma más inteligente de mantenerte activo sin descuidar tu corazón.

Nuevo módulo Super-Sensing: mediciones precisas para más personas

El HUAWEI WATCH D2 estrenó un módulo de sensores con ruta óptica multirregional, 15 % más consistente, y tecnología de oscurecimiento de cristal que mejoró la calidad de las señales en un 20 %. Su módulo Super-Sensing amplió la cobertura para medir con más precisión el ritmo cardiaco y el SpO2.

El HUAWEI WATCH D3 evoluciona el sistema de sensores de HUAWEI TruSense System para superar uno de los grandes retos de los wearables: medir con precisión en cualquier tipo de muñeca. Ahora está optimizado para tres escenarios que exigen un mayor esfuerzo de los sensores:

Personas con pulso débil: la precisión mejora del 80.6 % al 94.4 %.

Personas con mayor cantidad de grasa en la muñeca: del 78.2 % al 84.4 %.

Personas con rigidez arterial: del 78.3 % al 82.2 %.

La bolsa de aire mecánica también se renueva. Su doble ventila ahora está en el costado para liberar el aire más rápido, y su ajuste a presión de área amplia entrega lecturas precisas en una sola medición.

Además, la función de Bienestar Emocional es más rápida e identifica hasta 12 estados emocionales en solo 10 minutos, en lugar de los 30 que necesitaba la generación anterior.

Estudio de riesgo de diabetes y Estudio de cardiopatía coronaria

El HUAWEI WATCH D2 ofrecía un análisis integral con Panorama de mi Salud 3.0, que reunía 9 indicadores, entre ellos presión arterial, ECG, rigidez arterial y detección de apnea del sueño.

Ahora, con el HUAWEI WATCH D3 se va más allá con dos estudios de salud disponibles en la app Investigaciones HUAWEI:

Estudio de riesgo de diabetes: el reloj sigue tus signos vitales durante 3 a 14 días mientras lo llevas puesto día y noche. Sólo necesitas registrar tu sexo, fecha de nacimiento, altura y peso.

Estudio de cardiopatía coronaria: respondes un cuestionario, haces una medición de ECG y usas el reloj por unos días y noches. En 3 a 4 días recibes tu resultado: riesgo bajo, medio o alto.

Ambos estudios se integran en la nueva versión de Panorama de mi Salud, que ahora también suma datos de VFC para ofrecer un análisis completo en poco más de un minuto.

Y están disponibles en México, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Ecuador. El Estudio de riesgo de diabetes también está disponible en Colombia.

Más de 100 modos de entrenamiento: tu salud también se mueve

El HUAWEI WATCH D2 era compatible con más de 80 modos de entrenamiento, como correr al aire libre, bici, patinaje, boxeo y futbol. También incluía los Anillos de Actividad y la app Mantente en forma.

Pero con el HUAWEI WATCH D3 se amplió el catálogo a más de 100 modos de entrenamiento y sumó mapas a color en modo fuera de línea, compatibles con los modos de ejercicio al aire libre. Junto con la medición pre y post entrenamiento, el WATCH D3 deja de ser sólo un reloj para cuidar tu salud y se convierte en un compañero para llevar una vida más activa.

Cuidar tu corazón nunca fue tan natural

El HUAWEI WATCH D2 llevó la medición de la presión arterial a la muñeca con estilo. El HUAWEI WATCH D3 hace que ese cuidado se integre por completo a tu vida: en la oficina, mientras duermes, antes de salir a correr y al volver del gimnasio.

Es más delgado, más brillante y más preciso, y está pensado para que monitorear tu salud deje de sentirse como una tarea y se convierta en un hábito. Porque cuidarte es la mejor forma de seguir haciendo lo que amas.