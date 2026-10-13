Apple Homeview: detalles, características, precio y cuándo estará disponible en México

Apple acaba de anunciar su nuevo dispositivo: HomeView. Se trata de un asistente para el hogar que promete competir contra Alexa de Apple y NestHub de Google.
¿Cómo será el Apple HomeView?
Como prometió, Apple reveló productos para el hogar este 13 de octubre. Estos incluyeron timbres, candados y un termostato. Sin embargo, El dispositivo que más ha llamado la atención ha sido el nuevo HomeView, el primer asistente para el hogar de Apple que incluye una pantalla.
El HomeView te permitirá hacer videollamadas, reproducir música y configurar tareas. La característica con la que lo logra es una renovada Siri, la Inteligencia Artificial de Apple. Mientras haces tareas del hogar, sólo necesitas decir “Oye Siri” para acceder a mensajes, eventos agendados y más información sin tener que sacar tus otros dispositivos.
Además, el HomeView puede encontrar tus productos de Apple como teléfono o incluso llaves que tengan Apple AirTag. Y con la nueva línea de productos para el hogar, podrás acceder a la transmisión de tu timbre o controlar la temperatura de la habitación desde el nuevo aparato.
El dispositivo permite hasta a 6 usuarios que tengan una cuenta de Apple. Destacan que la información de cada usuario es privada y utiliza reconocimiento facial. Aquellos no reconocidos podrán acceder a funciones básicas como clima, hora y música.
En cuanto a aspectos técnicos, HomeView utiliza un Chip A18. La pantalla Liquid Retina medirá 7 pulgadas con 1088 x 1088 pixeles, 500 nits de brillo máximo y 0.3 nits mínimo. Su sistema de audio cuenta con woofer personalizado con salida hacia abajo, audio espacial Dolby Atmos y cuatro micrófonos.
HomeView incluirá un Cable USB-C de 1.5 incluido y un adaptador de 30W para la carga.
¿Cuándo sale el Apple HomeView?
El Apple Homeview tendrá un costo de $299 dólares (alrededor de $5,500 pesos) y saldrá el 13 de noviembre en Estados Unidos. Todavía no hay una fecha confirmada para México.