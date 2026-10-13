¿Cómo será Helix, la próxima generación de consolas de Xbox? Filtran las características de los siguientes productos de Microsoft

Xbox El Project Helix promete una nueva generación de consolas con mejoras considerables. (Pexels y Xbox)

Detalles sobre la nueva generación de consolas de Xbox se han filtrado. Los rumores posicionan al nuevo dispositivo de la compañía como la consola más poderosa hasta la fecha.

¿Cómo serán nuevas consolas de Xbox?

El 6 de octubre se dio a conocer que Asha Sarma, la nueva directora ejecutiva a cargo de Xbox, dijo que la nueva generación de dispositivos de la compañía, que se trabaja bajo el nombre Project Helix, llegará con más de una consola. Ahora, según algunos rumores de personas que dicen tener filtraciones oficiales, se dieron a conocer cuáles serán los productos que se ofrecerán.

La consola principal será la Helix X, la cual se posiciona como la consola con más potencia en el mercado. Para esto, hay que entender lo que son los Teraflops o TFLOPS. Los FLOPS son las operaciones de coma flotante por segundo, utilizadas para medir el rendimiento de una computadora.

Como referencia, la Xbox Series S tiene 4 TFLOPS mientras que la Series X cuenta con 12. La Playstation 5 llega a poco más de 10 TFLOPS y la versión Pro de la consola de Sony llega hasta 18 TFLOPS.

Las filtraciones posicionan a la próxima Playstation 5 con 40 TFLOPS, mientras que la Helix X alcanzaría los 56. Esto no necesariamente traduce en que el rendimiento de los juegos será más rápido, pero sí es un buen indicador de la potencia que tendrá la consola.

Además, Xbox ofrecerá otra consola con muy buen rendimiento pero más económica, supuestamente llamada Helix S. Esta versión tendría una capacidad de 18 TFLOPS, lo cual lo pondría por encima tanto del Xbox Serie X y el Playstation 5 Pro.

En cuanto a precio, se espera que la Helix X, tenga un costo de mil dólares. La Helix S costaría entre 500 y 600 dólares.

También se rumorea un posible dispositivo portátil de Xbox, que sería el primero para la compañía. El Helix Handheld, como se piensa será llamado, tendría 10 TFLOPS y un usuario que cuente con una consola Helix X y un Handheld podrá acceder a su biblioteca de juegos desde ambos dispositivos.

Por lo pronto, toda esta información consiste en rumores, pero se espera que la compañía difunda un comunicado oficial pronto.