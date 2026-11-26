GTA VI Foto: EFE (FAROOQ KHAN/EFE)

Hace una semana, el GTA VI se convirtió en el lanzamiento mediático más exitoso de todos los tiempos, superando a videojuegos, discos musicales y estrenos en cines. El título y su desarrollo han sido tema de conversación por sus reseñas, polémicas y efectos en la economía estadounidense. Ahora, las personas trabajadoras de Rockstar han votado por el no reconocimiento oficial de un sindicato. Esto fue lo que pasó.

Rockstar no formará un sindicato en Reino Unido

De acuerdo con los resultados difundidos por medios especializados, mil 163 trabajadores votaron en contra de reconocer formalmente al sindicato, frente a 381 que respaldaron la iniciativa. Esto representa un rechazo de 75.3% contra 24.7% a favor, con una participación de 93.2% de los empleados convocados. La organización que buscaba obtener el reconocimiento era el Rockstar Game Workers Union, afiliado al Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña.

¿Por qué los trabajadores votaron en contra?

La votación no significa necesariamente que los empleados estén satisfechos con todas sus condiciones laborales ni que rechacen el derecho a organizarse. Lo que se sometió a consulta fue el reconocimiento formal del sindicato, una figura que habría permitido establecer un canal institucional para negociar con la dirección de Rockstar sobre salarios, prestaciones, horas extra, pensiones, bonos, despidos y condiciones de trabajo.

La empresa defendió que sus trabajadores preferían mantener una relación directa con los directivos, sin la intermediación de una organización sindical. Jennifer Kolbe, responsable de publicación de Rockstar Games, señaló que el resultado reflejaba el respaldo del equipo a la colaboración, el diálogo abierto y las relaciones directas que, desde su perspectiva, han contribuido al desarrollo de la compañía.

Por su parte, el IWGB aseguró que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales, incluso sin obtener el reconocimiento formal. Entre sus principales objetivos están conseguir mayor transparencia salarial, establecer reglas más claras para el pago de horas extra y obtener garantías frente a posibles despidos y a los cambios que pueda provocar la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos.