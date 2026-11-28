Amazon 54% de los compradores está más dispuesto a consentirse o agregar productos adicionales a su carrito durante esta temporada. (Amazon)

Amazon México anuncia el regreso de Black Friday y Cyber Monday, del 26 al 30 de noviembre. Habrá millones de ofertas de hasta 65% de descuento, cupones de hasta 15%, bonificaciones y hasta 24 meses sin intereses con bancos participantes, en más de 35 categorías como moda, electrónicos, hogar, belleza, juguetes y videojuegos.

¿Qué ofertas hay en Amazon México durante el Black Friday y Cyber Monday?

Durante cinco días, los clientes podrán adelantar sus regalos de fin de año, hacer rendir su presupuesto o simplemente darse ese gusto que llevaban tiempo posponiendo.

Planear… y darse un gusto Esta temporada, los mexicanos buscan aprovechar mejor las oportunidades de ahorro y tomar decisiones de compra más informadas.

De acuerdo con un estudio de HarrisX para Amazon, 76% de los compradores en línea en México tiene hoy mayor disposición a comparar precios entre distintos sitios antes de comprar.

El mismo porcentaje dedica más tiempo a leer reseñas y consultar los detalles de los productos para elegir con mayor confianza. Esta mayor atención al momento de comprar también se refleja en la planeación: 72% anticipa sus compras con más tiempo que el año pasado.

En este contexto, Black Friday se convierte en una oportunidad para adelantar los regalos, encontrar mejores ofertas y distribuir mejor los gastos de la temporada. Pero comprar de manera más consciente no significa dejar de disfrutar.

De hecho, 54% de los compradores está más dispuesto a consentirse o agregar productos adicionales a su carrito durante esta temporada.

Porque comparar precios y planear las compras también tiene su recompensa: encontrar una buena oferta puede ser la oportunidad perfecta para darse ese gusto que llevaba tiempo esperando.

“El consumidor mexicano se ha vuelto más exigente: compara precios, lee reseñas y planea sus compras con más información que nunca. Y está muy bien, porque eso nos obliga a ser mejores todos los días. Lo que queremos en este Black Friday y Cyber Monday es que nadie tenga que elegir entre cuidar su presupuesto y darse un gusto. Que encuentre la oferta que estaba esperando, con meses sin intereses, y que su pedido le llegue exactamente cuando se lo prometimos. Ese es nuestro objetivo: ganarnos la confianza del cliente, un pedido a la vez”, comentó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Durante Black Friday Week y Cyber Monday, los clientes de Amazon México encontrarán ofertas como:

Dispositivos Amazon: hasta 65% de descuento

Moda, equipaje, calzado y relojes: hasta 40% de descuento y hasta 12 MSI.

Moda Premium: hasta 25% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Electrónicos, cómputo, celulares y accesorios: hasta 55% de descuento y hasta 24 meses sin intereses.

Cámaras, televisiones y accesorios: hasta 45% de descuento y hasta 24 meses sin intereses.

Herramientas y Mejoras del Hogar: hasta 45% de descuento y hasta 12 meses sin intereses.

Juegos y Juguetes: hasta 40% de descuento y hasta 24 meses sin intereses.

Videojuegos: hasta 40% de descuento y hasta 15 meses sin intereses.

Bebé: hasta 40% de descuento y hasta 18 meses sin intereses, más beneficios con la Mesa de Regalos de Bebé.

Belleza Premium: hasta 30% de descuento, hasta 12 meses sin intereses y regalos en la compra.

Cuidado personal: hasta 40% de descuento y hasta 24 meses sin intereses.

Auto y Moto: hasta 40% de descuento y hasta 12 meses sin intereses.

Amazon Super: hasta 45% de descuento en despensa, bebidas, limpieza, cuidado personal y mascotas, más 15% adicional con Suma y Ahorra y 10% adicional con Planea y Ahorra.

Decidir con confianza gracias a Alexa para Compras Encontrar una buena oferta también significa tener la información necesaria para tomar una decisión.

Para quienes comparan opciones, consultan reseñas y esperan el momento adecuado para comprar, Alexa para Compras ofrece herramientas que hacen más sencilla la búsqueda. Esta nueva funcionalidad utiliza inteligencia artificial generativa, optimizada para ayudar a cada cliente a encontrar, comparar y decidir con confianza en la app de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx.

Alexa para Compras es gratis para todos los clientes con sesión iniciada en Amazon, sin necesidad de contar con una membresía de Amazon Prime.

Para comenzar a interactuar con ella, solo hay que seleccionar el ícono de Alexa en la aplicación o el sitio web de Amazon. Que tus regalos lleguen a tiempo y sin estrés Encontrar el regalo perfecto es solo la mitad de la historia; la otra mitad es recibirlo a tiempo.

Casi nueve de cada diez compradores en línea en México (89%) aseguran que una entrega rápida y confiable les permite hacer sus compras de fin de año con más tranquilidad, y 86% afirma que saber exactamente cuándo llegarán sus regalos les quita el estrés.

Por eso Amazon ofrece

Entregas el mismo día / día siguiente: millones de productos disponibles con entrega el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en más de 80 ciudades.

Entrega en Horas: productos esenciales que llegan en cuestión de horas. Disponible en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sin costo adicional en compras mayores a $199 MXN.

Amazon Now: recibe miles de productos de uso diario en tan solo 15 minutos. Disponible en 10 ciudades, incluidas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, permite pedir desde productos frescos y artículos de limpieza hasta productos para mascotas, belleza, hogar y medicamentos de venta libre.

Aprovecha todo el año con Amazon Prime La temporada termina, pero las ventajas continúan.

Los miembros Amazon Prime disfrutan de envíos rápidos, gratis e ilimitados en millones de productos sin monto mínimo, ofertas exclusivas durante los eventos de ofertas y además tienen acceso a beneficios que combinan comodidad, entretenimiento y valor todos los días, como:

Miles de series, películas y deportes en vivo en Prime Video.

100 millones de canciones y podcasts sin anuncios en Amazon Music.

Juegos cada mes con Amazon Luna.

Envíos gratis e ilimitados en más de 30,000 restaurantes con Rappi Restaurantes. Descubre todas las ofertas en amazon.com.mx/blackfriday.