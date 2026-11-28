Google Ads Los Google Ads Impact Awards 2026 reconocen a las agencias y anunciantes que están elevando los estándares de la industria. (Google)

Los Google Ads Impact Awards 2026 reconocen a las agencias y anunciantes que están elevando los estándares de la industria y definiendo el futuro del marketing digital al aprovechar las soluciones de Google Ads e inteligencia artificial que tienen al alcance.

¿Qué son los Google Ads Impact Awards 2026?

El objetivo es transformar sus operaciones e impulsar resultados de negocio, que van desde aumentos de ventas en tiendas físicas, atracción masiva de clientes, incrementos en la tasa de clics en los anuncios, crecimiento en sus canales digitales y retorno de inversión.

En esta edición, México se posicionó como un referente en la adopción tecnológica, con empresas locales y globales que demostraron cómo la IA y la madurez digital potencian el crecimiento en diferentes industrias, entre ellas servicios financieros, retail, ecommerce, consumo, tecnología y telecomunicaciones, por mencionar algunas.

A continuación, algunas de las marcas que destacaron este año:

Amazon México - Comfluence & ISLA / Kinesso, Banco Azteca - Zenith, Coca-Cola México - EssenceMeddiaCom, Coppel - EPA Digital, HEB México - Publicidad en Buscadores (PUBSA), MacStore, Movistar México - Forward (Havas Media Club), Organización Soriana - Publicidad en Buscadores (PUBSA), PepsiCo México (Sabritas), Samsung Electronics México, Tiendas SIX de Heineken México - dentsu (iProspect) y Whirlpool (Kitchenaid) - Globant Gut.

Las organizaciones están en orden alfabético y en paréntesis se menciona la agencia involucrada en la campaña.

Para conocer más de los Google Ads Impact Awards 2026, las marcas y agencias ganadoras, puedes visitar el siguiente enlace.