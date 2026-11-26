IA 66% de los CMOs afirma que demostrar que el marketing generado por IA está debidamente gobernado y controlado ya es un asunto de reputación de marca. (Pixabay)

La inteligencia artificial está avanzando rápidamente en las empresas mexicanas, pero llevar estas tecnologías de la experimentación a procesos de negocio a escala plantea nuevos desafíos.

¿Por qué la IA abre un nuevo reto para las empresas?

Entre ellos, definir quién lidera las decisiones sobre IA y cómo garantizar que los datos, contenidos y sistemas que la soportan estén preparados para operar con control.

Una nueva investigación global de Acquia, realizada entre 500 CMOs, CIOs y CTOs en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, muestra que Marketing y Tecnología tienen percepciones diferentes sobre quién lidera las decisiones relacionadas con plataformas digitales y, cada vez más, con inteligencia artificial.

El estudio The Missing Success Factor for Growth in the Agentic Era: A New Mandate for CMOs and CIOs encontró que 57% de los CIOs y CTOs se identifica como el principal tomador de decisiones sobre plataformas CMS y DXP, mientras que 66% se considera el principal evaluador. Desde la perspectiva de los CMOs, la responsabilidad está mucho más distribuida: 25% señala a Marketing, 24% a TI y 18% al responsable del área digital.

Esta diferencia adquiere relevancia en un mercado mexicano que está pasando de las primeras pruebas con IA hacia una mayor integración en las operaciones. Según Endeavor México, 55% de las empresas ya utiliza inteligencia artificial, pero solo 31% la ha integrado ampliamente en sus procesos clave.

Preparación de datos, un movimiento clave en la generación IA

En este contexto, la gobernanza se convierte en una de las condiciones para avanzar. 66% de los CMOs afirma que demostrar que el marketing generado por IA está debidamente gobernado y controlado ya es un asunto de reputación de marca, pero solo 41% confía en que sus propios equipos pueden incorporar una gobernanza efectiva a sus iniciativas de IA.

La preparación de los datos también aparece como un punto crítico. 61% de los CMOs afirma que su contenido está distribuido en tantos sistemas que ninguna área cuenta con una única fuente de verdad confiable, mientras que solo 40% considera que su stack tecnológico está preparado actualmente para que agentes de IA operen dentro de él.

Desde Tecnología, la preocupación es similar. 70% de los CIOs y CTOs considera que la soberanía de los datos es esencial para sus organizaciones, y 56% afirma que no implementará capacidades de IA hasta que la estructura del contenido y la integridad de los datos estén consolidadas. Además, 51% identifica la complejidad de las migraciones como una barrera significativa.

Estos desafíos coinciden con la conversación actual en México, donde la seguridad, los datos y la infraestructura aparecen entre los principales factores que las empresas deben resolver para ampliar el uso de IA.

Un análisis reciente sobre el mercado mexicano señala que 76% de las organizaciones identifica los datos como un desafío para sus cargas de trabajo críticas de IA.

El retorno de inversión es otro de los puntos de presión. 43% de los CMOs identifica la dificultad para demostrar el ROI de la IA como la principal amenaza para su posición como líderes de Marketing hacia 2027.

El dato cobra relevancia en un mercado donde las organizaciones están aumentando su adopción, pero todavía enfrentan dificultades para convertirla en resultados medibles: KPMG reportó que solo 7% de las organizaciones en México había consolidado un retorno de inversión de sus iniciativas de IA en el segundo trimestre de 2026.

Para Acquia, los resultados muestran que la siguiente etapa de la IA empresarial requiere una mayor coordinación entre Marketing y Tecnología. Más allá de incorporar nuevas herramientas, las organizaciones necesitan contar con una base común de datos y contenidos, así como estructuras de gobernanza que permitan avanzar en innovación sin perder control sobre la experiencia del cliente y la información de la compañía.

Un ejemplo es el caso de Edrington, grupo responsable de marcas como The Macallan y Highland Park, que trabajó con el socio de Acquia FreelyGive para incorporar capacidades de IA durante una migración de sitio web. La compañía utilizó IA para generar y probar componentes del sitio directamente en Acquia Source, incluido un mecanismo de verificación de edad necesario para el cumplimiento normativo.

La investigación fue encargada por Acquia y realizada de manera independiente por Coleman Parkes Research, con análisis de VCCP. Las encuestas incluyeron a 250 CIOs/CTOs y 250 CMOs de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y fueron realizadas entre julio y agosto de 2026.