¡Sí habrá iPhone Duo en tiendas! Esta es la fecha en la que llegará a las sucursales de Apple en México

iPhone Duo Tras agotarse en la preventa, habrá unidades físicas limitadas en tiendas Apple del smartphone plegable.

La semana pasada, la preventa del iPhone Duo causó sensación entre personas usuarias de Apple, provocando que el producto se acabara en cuestión de minutos. La primera versión de smatrphone plegable de esta compañía se convirtió rápidamente en un éxito de preventa. Ahora, varias personas se están preguntando si habrá disponibilidad próximamente en tiendas físicas en nuestro país o en otras partes del mundo.

iPhone Duo agota su preventa en minutos en todo el mundo

La preventa del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, registró una demanda extraordinaria desde su apertura el viernes 16 de octubre de 2026. Las existencias destinadas a las primeras entregas se agotaron en cuestión de minutos u horas, lo que provocó que los tiempos de envío se extendieran hasta enero de 2027 en algunos mercados. Aunque Apple mantuvo abierta la posibilidad de realizar pedidos por internet, conseguir el dispositivo para su fecha de lanzamiento se volvió complicado.

En México, el equipo comenzó su preventa a través de la tienda en línea de Apple con precios desde 47 mil 999 pesos, para la versión de 256 GB, hasta 77 mil 999 pesos para la de 2 TB.

¿Cuándo habrá iPhone Duo en las tiendas físicas?

Sobre la venta en tiendas físicas, Apple confirmó este miércoles 21 de octubre que habrá unidades limitadas del iPhone Duo para compradores sin reserva previa a partir del viernes 23 de octubre.

El medio especializado 9to5Mac informó que México está entre los países donde será posible intentar comprar el dispositivo directamente en una Apple Store, aunque la disponibilidad será reducida y se espera que se agote rápidamente.

La situación se relaciona con la elevada demanda y las dificultades para incrementar la producción de un teléfono cuya bisagra y pantalla plegable requieren un proceso de fabricación complejo, según los reportes especializados. Por ello, quienes no consiguieron reservarlo en línea podrán acudir a una tienda física, pero no tienen garantizada la compra, por lo que se recomienda conprobar la disponibilidad con Apple antes de trasladarse.