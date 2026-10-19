Apple Pro and Tell: ¿Cuándo serán los próximos lanzamientos y qué productos serán anunciados?

Apple Pro and Tell Apple anunció que habrá nuevos lanzamientos este mes de octubre tras el iPhone 18 y el Home View puestos a la venta recientemente.

En las semanas recientes, Apple ha tenido una racha de lanzamientos y anuncios para volver a ponerse al frente en tecnología de dispositivos móviles con los nuevos iPhone así como productos de “Home View”. Ahora, la compañía estadounidense anunció “Pro and tell” para anticipar lo próximo que estarán poniendo a la venta a partir de la próxima semana.

¿Qué es el Apple Pro and Tell y cuándo se realizará?

Bajo el eslogan “Pro and tell”, la compañía celebrará una experiencia especial el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 10:00 horas (CDMX)

El anuncio llegó este lunes 19 de octubre a través de Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, quien publicó en X el mensaje: “Can’t wait to pro and tell next week”, acompañado de la invitación oficial y un vídeo teaser. El eslogan juega con la expresión inglesa “show and tell” y apunta claramente a los productos de la línea Pro.

A diferencia de los grandes eventos retransmitidos en directo, “Pro and tell” se presenta como una experiencia presencial para medios de comunicación y creadores de contenido. Los asistentes podrán probar los nuevos dispositivos de primera mano.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Apple publicará comunicados de prensa y material promocional de forma simultánea, siguiendo el modelo de la experiencia “Welcome home” del 13 de octubre en Nueva York, donde presentó el HomeView, el HomePod mini 2 y un nuevo Apple TV 4K.

¿Qué productos lanzará Apple en el “Pro and Tell”?

Según los reportes de medios especializados, el evento estará centrado en la línea Mac y un iPad mini renovado. Los productos más destacados que se prevén son:

MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas: los modelos de gama alta, con pantalla OLED táctil (la primera en un MacBook Pro)

MacBook Pro de 14 pulgadas de entrada e iMac de 24 pulgadas: actualizaciones con el chip M6, manteniendo el diseño actual.

Nuevo iPad mini: con pantalla OLED, sistema de altavoces renovado, cámara FaceTime reubicada (orientada al uso en horizontal) y, según algunos reportes, chip A20 Pro.

Algunas fuentes también mencionan la posible llegada de un Mac Studio con mayor capacidad de memoria RAM, anunciado previamente por Apple para finales de octubre