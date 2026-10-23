Buen Fin 2026: Esta aplicación te permite monitorear los precios en Amazon para saber si realmente bajaron durante la temporada de ofertas

Keepa La aplicación que te permite rastrear los precios de Amazon. (Pexels/keepa)

El Buen Fin, que corre del 13 al 17 de noviembre, está a la vuelta. Amazon será una de las tiendas que más descuentos ofrecerá y Keepa es una aplicación que te permite rastrear los cambios de precios de una manera mucho más sencilla. Descubre cómo funciona.

¿Qué es Keepa y como funciona?

Con tantas ofertas y promociones en el año, a veces es difícil seguirle el hilo a los precios de Amazon y saber cuándo estamos de cara a una oferta imperdible y cuándo podríamos esperar un poco más para conseguir los productos de nuestra “Lista de deseos”. En este panorama es que surge Keepa, una aplicación que te sirve para comparar precios de Amazon.

La aplicación crea gráficos detallados a partir de información que obtiene directamente de Amazon, los cuales ayudan a ver el historial de precios de una manera sencilla. Puedes ver cómo ha evolucionado el costo de un producto —si ha estado más barato en el pasado y cuánto redujo con una oferta determinada—antes de realizar tu compra.

Así también podrás determinar, por ejemplo, cuándo es la temporada alta para un producto determinado, y así hacer coincidir tu compra con los periodos en que se encontrará a menor precio.

No sólo te permite ver cómo ha evolucionado el costo en Amazon, sino que también compara con el precio de venta al por menor en tiendas física y si compraras artículo usado.

Además, puedes configurar alertas personalizadas. No es necesario que estés revisando tu Lista de deseos cada vez que haya un oferta flash para saber qué productos bajaron de precio. En Keepa puedes programar alertas para tus intereses y despreocuparte.

Y para rematar cuenta con un escáner para que compares precios mientras caminas por otra tienda. Al ser una plataforma global, Keepa te deja comparar precios de todo el mundo.

Está disponible en México como aplicación tanto para iOS como para Android. También puedes descargar una extensión en tu navegador de PC o laptop.