The Game Awards La edición 2026 de la ceremonia dará a conocerá títulos y desarrolladores nominados para la premiación definitiva de este próximo mes de diciembre.

La industria de los videojuegos se prepara para conocer a los títulos que competirán por los principales reconocimientos de The Game Awards 2026. Este martes 17 de noviembre se darán a conocer las nominaciones de una de las premiaciones más importantes del entretenimiento digital, en una transmisión especial encabezada por Geoff Keighley.

El anuncio permitirá conocer qué videojuegos, estudios, desarrolladores y artistas competirán por los galardones de este año, incluida la categoría de Juego del Año (Game of the Year o GOTY).

¿Qué son The Game Awards y por qué son importantes?

The Game Awards es una ceremonia anual que reconoce los mejores videojuegos, estudios y talentos de la industria. Fue creada por Geoff Keighley y celebró su primera edición en 2014. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los eventos más importantes del sector, tanto por sus reconocimientos como por los anuncios exclusivos, avances y presentaciones de nuevos videojuegos que suelen acompañar la ceremonia.

Entre sus categorías más importantes se encuentra Juego del Año, que reconoce al título considerado como el mejor lanzamiento del periodo. También se entregan premios a Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente y Mejor Interpretación, entre otras categorías.

De acuerdo con las reglas oficiales, las nominaciones de la mayoría de las categorías son seleccionadas por un jurado internacional integrado por más de 100 medios de comunicación y publicaciones especializadas. Cada integrante presenta una selección de cinco videojuegos por categoría y los títulos que aparecen con mayor frecuencia conforman la lista de nominados.

Los ganadores se determinan mediante una votación combinada: el jurado representa el 90 por ciento del resultado y el voto del público aporta el 10 por ciento

¿A qué hora y dónde ver las nominaciones de The Game Awards 2026?

La presentación de los nominados se realizará este martes 17 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión comenzará a las 9:00 horas del Pacífico y al mediodía de la costa este de Estados Unidos.

El evento será conducido por Geoff Keighley, creador y productor ejecutivo de The Game Awards, y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la premiación.

TODAY. https://t.co/cY3mfwbl5K — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

La lista completa también estará disponible en el sitio oficial de The Game Awards, donde posteriormente se podrá participar en las votaciones del público.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos para las nominaciones de 2026?

Aunque los nominados oficiales se conocerán durante la transmisión de este martes, existen varios videojuegos que llegan con expectativas importantes por sus críticas, reconocimientos previos y presencia en las conversaciones de la industria.

Uno de los principales candidatos es Resident Evil Requiem, desarrollado por Capcom. El título ha conseguido posicionarse entre los lanzamientos más destacados del año y recientemente obtuvo el reconocimiento a Juego del Año en los Golden Joystick Awards 2026, además de otros galardones. Este resultado lo coloca como uno de los nombres a seguir en la competencia de The Game Awards. También aparecen algunos títulos como:

Phantom Blade Zero

Crimson Desert

007 First Light

Big Walk

¿Pueden nominar a GTA VI a los Game Awards 2026?

La situación resulta particularmente interesante porque GTA VI sí puede competir por los premios de 2026. Las reglas de The Game Awards establecen que los videojuegos deben estar disponibles comercialmente antes del viernes 20 de noviembre, a las 21:00 horas del Pacífico, para ser elegibles en la mayoría de las categorías.

Esto significa que el juego cumple con el periodo establecido, aunque los nominados se anuncien antes de su lanzamiento. La organización también permite que las compañías proporcionen versiones anticipadas a los medios que integran el jurado para que puedan evaluar los títulos antes de la fecha límite.

En declaraciones recogidas por Variety, Geoff Keighley reconoció la importancia que tendrá GTA VI para la ceremonia, aunque señaló que también buscarán dar espacio a otros videojuegos y propuestas de la industria.

¿Cuándo será la ceremonia de The Game Awards 2026?

Una vez anunciadas las nominaciones, la siguiente fecha importante será el jueves 10 de diciembre, cuando se realice la ceremonia principal desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

La edición de este año tendrá nuevamente presentaciones musicales, anuncios de nuevos proyectos, avances exclusivos y la entrega de premios. Además, Disney+ se incorporará como una nueva plataforma de transmisión, junto con YouTube, Twitch y otros servicios digitales.