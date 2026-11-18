AMD Tener claras tus prioridades puede hacer la diferencia al momento de elegir una computadora. (AMD)

En temporada de ofertas es fácil dejarse llevar por el precio, pero elegir un equipo va mucho más allá del descuento. Lo importante es encontrar una opción que responda a lo que haces hoy y que tenga la capacidad para acompañarte conforme evolucionen tus necesidades.

¿Qué equipo AMD es ideal para los gamers?

Desde las aplicaciones que utilizas y el rendimiento que buscas, hasta las experiencias impulsadas por IA y el nivel de gráficos que necesitas, tener claras tus prioridades puede hacer la diferencia al momento de elegir.

Por eso, te presentamos algunos escenarios que pueden ayudarte a identificar qué tipo de equipo se adapta mejor a tus necesidades:

Una opción para acompañar tu día a día

Para quienes utilizan su laptop para trabajar, estudiar, navegar, realizar videollamadas y disfrutar de contenido, la ASUS Vivobook Go 14 es una opción práctica y versátil para acompañar sus actividades cotidianas.

Equipada con un procesador AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB, ofrece el desempeño necesario para realizar tareas del día a día, trabajar con diferentes aplicaciones y almacenar documentos y archivos.

Su diseño compacto de 14 pulgadas facilita llevarla a diferentes lugares, combinando rendimiento y practicidad para mantener la productividad durante el día.

Cuando crear es parte de la rutina, el rendimiento también cuenta si además de trabajar o estudiar utilizas tu laptop para editar videos, retocar fotografías, diseñar o crear contenido para redes sociales, contar con un equipo versátil puede ayudarte a realizar distintas tareas de tu día a día creativo.

La HP 15-FC Series incorpora un procesador AMD Ryzen 7 7730U, que ofrece el rendimiento necesario para trabajar con aplicaciones creativas y realizar varias tareas al mismo tiempo.

Además, sus gráficos integrados AMD Radeon permiten editar fotografías, diseñar y trabajar en proyectos de video ligeros. Así, puedes dar forma a tus ideas y desarrollar contenido desde un mismo equipo.

Del trabajo al gaming, sin cambiar de equipo

Para quienes buscan una laptop versátil que les permita trabajar, crear contenido y disfrutar del gaming, la MSI Cyborg A15 AI ofrece el rendimiento necesario para acompañarlos en cada actividad.

Equipada con un procesador AMD Ryzen 9 270 de 8 núcleos y 16 hilos, esta laptop permite realizar múltiples tareas, trabajar con aplicaciones exigentes, editar contenido multimedia y disfrutar de videojuegos.

Además, incorpora una NPU AMD XDNA con hasta 16 TOPS de procesamiento de inteligencia artificial, que permite acelerar tareas compatibles con IA y aprovechar nuevas herramientas de productividad.

Sus 32 GB de memoria DDR5 y SSD de 1 TB brindan la velocidad y capacidad necesarias para trabajar con diferentes aplicaciones y almacenar juegos y proyectos.

Por su parte, su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con frecuencia de actualización de 144 Hz ofrece imágenes fluidas, ideales tanto para gaming como para entretenimiento y creación de contenido.

Una opción que combina el rendimiento de AMD Ryzen™ y las capacidades de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia versátil, tanto dentro como fuera del trabajo.

¿Cuándo es momento de armar o actualizar tu PC?

Si estás pensando en construir una PC desde cero o darle una actualización a tu equipo actual, las temporadas de ofertas pueden ser un buen momento para evaluar qué componentes necesitas y cuáles pueden ayudarte a mejorar tu experiencia.

Desde el procesador hasta los gráficos, es importante identificar qué buscas mejorar y considerar aspectos como rendimiento, compatibilidad y posibilidades de actualización.

Si lo tuyo son los videojuegos, los procesadores AMD Ryzen X3D, como el Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 7 7800X3D y Ryzen 9 9900X3D, son una excelente opción para llevar tu experiencia de gaming más lejos.

Gracias a la tecnología AMD 3D V-Cache, ofrecen un mejor rendimiento en juegos, mientras que AMD EXP te permitirá optimizar la memoria RAM compatible para aprovechar al máximo tu equipo.

Si buscas mejorar la calidad gráfica de tu PC, las tarjetas AMD Radeon RX Serie 9000, como la Radeon RX 9060 XT de 16GB y la Radeon RX 9070 XT de 16 GB, te permitirán disfrutar de tus juegos favoritos y trabajar en proyectos de edición de video, creación de contenido e inteligencia artificial.

Además, gracias a tecnologías como AMD FSR Upscaling, podrás mejorar el rendimiento y la fluidez en juegos compatibles, alargando la vida útil de tu tarjeta gráfica por años.

Así que ya lo sabes: con AMD, esta temporada de rebajas es una buena oportunidad para encontrar el equipo o componente que mejor se adapte a ti y a la experiencia de cómputo que buscas.