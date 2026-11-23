Amazon Alexa Downdetector registró problemas con el dispositivo. (Pexels)

Alexa, la asistente virtual de Amazon, está presentando fallas este 23 de noviembre de 2026. Usuarios reportan problemas con el sistema de reconocimiento de voz.

¿Qué está pasando con Amazon Alexa?

Amazon Alexa es un asistente personal inteligente desarrollada por Amazon. Consiste en un pequeño dispositivo con pantalla táctil, micrófono y bocina que te permite pedirle a través de comandos de voz que lleve a cabo tareas básicas.

Según el sitio Downdetector, el cual sirve para detectar y reportar problemas que se presenten en sitios web y aplicaciones, alrededor de 258 personas reportan fallas técnicas con sus dispositivos Alexa durante la madrugada de este lunes.

La página describe la severidad del problema como que “hay evidencia sólida de que la compañía está experimentando un incidente”. Usuarios principalmente reportan problemas con el reconocimiento de voz del dispositivo, función esencial para el funcionamiento de Alexa.

La compañía detrás del dispositivo no se ha pronunciado con respecto a las fallas pero se espera trabajen para restaurar el servicio en su totalidad.

La mayoría de los reportes se han llevado a cabo en Estados Unidos, pero de experimentar fallas en México puede también dejar un reporte a través de Downdetector.