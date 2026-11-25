HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX Los audífonos HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX puedes adquirirlos en tu Tienda HUAWEI y tiendas autorizadas como Amazon México. (Huawei)

HUAWEI comenzó a trabajar en su nueva línea de audífonos, ahora, la marca decide lanzar los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, los cuales parecen un diseño más que sencillo, pero ofrecen mucho más que otros.

¿Cómo son los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX?

Primero, los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX destacan por su autonomía de hasta 80 horas con estuche, cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 52 dB y audio de alta resolución con LDAC.

Así también, los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX tienen calidad y precio en un mismo modelo, son unos auriculares intraurales totalmente inalámbricos, se introducen en el canal auditivo con una almohadilla de silicona y son bastante cómodos.

Poseen cancelación activa de ruido, compatibilidad con el códec de alta resolución LDAC, Bluetooth 6.0 y conexión simultánea con dos dispositivos, además que existen en blanco, azul y negro.

Hay tres tamaños de almohadillas dentro de la caja para que elijas el más cómodo, y se recomienda probar todas, para ver cuál es la que mejor se adapta a tu oído.

Los auriculares tienen certificación IP55, lo cual es ideal para el sudor del gimnasio o para la lluvia, pero el estuche es un tanto frágil, así que no son para uso extra rudo.

Características principales de los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Como lo dijimos anteriormente, los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX tienen muchas más características que unos simples audífonos, por lo que son un modelo que saldrá por demás económico y que ofrecen muchas ventajas:

Batería y carga: Hasta 80 horas totales con el estuche de carga, o hasta 10 horas por carga sin ANC y 7 horas con ANC activado. Una carga rápida de 10 minutos brinda hasta 4 horas de reproducción.

Hasta 80 horas totales con el estuche de carga, o hasta 10 horas por carga sin ANC y 7 horas con ANC activado. Una carga rápida de 10 minutos brinda hasta 4 horas de reproducción. Cancelación de ruido : Hasta 52 dB con cuatro modos (Ultra, General, Acogedor y Dinámico) además de modo Atención.

: Hasta 52 dB con cuatro modos (Ultra, General, Acogedor y Dinámico) además de modo Atención. Audio y conectividad : Driver dinámico de 10 mm, compatibilidad con códec LDAC (hasta 990 kbps), ecualizador personalizable y Bluetooth 6.0 con conexión dual simultánea.

: Driver dinámico de 10 mm, compatibilidad con códec LDAC (hasta 990 kbps), ecualizador personalizable y Bluetooth 6.0 con conexión dual simultánea. Llamadas y resistencia: Sistema de 3 micrófonos con reducción de ruido por IA y certificación IP55 contra polvo y salpicaduras.

Sistema de 3 micrófonos con reducción de ruido por IA y certificación IP55 contra polvo y salpicaduras. Compatibilidad: Funcionan con Android, iOS, EMUI, HarmonyOS y Windows (con gestión de funciones desde la app de Huawei).

Los audífonos HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX puedes adquirirlos en tu Tienda HUAWEI y tiendas autorizadas como Amazon México, por lo que podrás tenerlos pronto en tus manos.