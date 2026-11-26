WhatsApp Nueva función te deja programar mensajes. (WhatsApp)

WhatsApp cuenta con una nueva función que te permite programar mensajes para que sean enviados más tarde. La aplicación te permitirá programar con hasta dos semanas de anticipación

¿Cómo funciona nueva función de WhatsApp para programar mensajes?

¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes programar un correo electrónico pero no un mensaje de WhatsApp? Pues, según WhatsApp, esta es una de las funciones más solicitadas en su aplicación de mensajería. Y con la nueva actualización, se ha introducido esta mecánica.

La nueva herramienta te permite escribir un mensaje y luego programarlo para que se envíe más tarde. El envío se puede configurar para un mínimo de 10 minutos y un máximo de 14 días.

Además de texto, también funciona con fotos y videos. Así, si quieres enviar un recordatorio a una persona que llegue en un momento en específico o buscas felicitar a alguien por su cumpleaños justo en la medianoche, esta función es para ti.

Utilizar la nueva función es muy sencillo. Sólo debes seguir los siguientes tres pasos:

Entra a la conversación individual o grupal donde deseas mandar el mensaje.

individual o grupal donde deseas mandar el mensaje. Redactar el texto o seleccionar la fotografía o video.

o seleccionar la fotografía o video. Mantén presionado el botón de enviar. Esto abrirá el panel con el que podrás programas el día y hora en que se enviará el mensaje.

Una vez terminado el proceso, deberías ver un pequeño aviso en azul que te indica el mensaje ya está programado. De igual manera, lo verás como “Programado” desde la lista de conversaciones.

Sin embargo, si tienes varios mensaje programados en una conversación o grupo y quieres acceder a ellos de manera sencilla, puede hacerlo accediendo a “Info del Contacto” o información del grupo. Ahí deberías encontrar la pestaña “Mensajes programados” acompañada del logo de un reloj con una pequeña paloma del lado inferior derecho. Desde ahí puedes ver cuáles son todos los mensajes que has programado y eliminarlos. Debes tomar en cuenta que una vez programados, si no los eliminas, se enviarán aunque tu teléfono no cuente con batería.