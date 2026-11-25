Grand Theft Auto VI con censuras en Nueva Zelanda ¿Descargaste la versión de Nueva Zelanda para jugar antes GTA VI en PlayStation? Estas son las funciones que trae censuradas (Rockstar Games)

Tras el lanzamiento del tan esperado y ansiado título de Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, el pasado 19 de noviembre, algunos jugadores implementaron el llamado “truco de Nueva Zelanda”, el cual consistía en alterar el huso horario de sus respectivas consolas para poder acceder al juego antes que el resto del mundo.

Mientras los fanáticos impacientes de todo el planeta recurrían a este método para comenzar sus aventuras en la ciudad ficticia de Leonida, los usuarios de Microsoft únicamente tuvieron que jugar con el tiempo al modificar la zona horaria de su ubicación en la consola Xbox; sin embargo, los jugadores de Sony tuvieron que atravesar toda una odisea al crear una cuenta nueva de PlayStation en Nueva Zelanda y adquirir GTA VI directamente a través de la tienda digital de ese país.

Si bien este truco funcionó sin problemas en Xbox, en el caso de PlayStation trajo consigo un inconveniente inesperado para los usuarios de Sony debido a ciertos detalles que fueron censurados en dicha región.

¿Qué funciones fueron censuradas en la versión de Nueva Zelanda para PlayStation?

De acuerdo con información del medio estadounidense IGN, para la versión australiana, la cual también se comparte con el territorio neozelandés, Rockstar Games omitió por completo la posibilidad de que los personajes en Leonida puedan recoger y consumir pequeñas bolsas con sustancias ilícitas, una función que en la versión internacional sí aparece de manera explícita.

Dicha mecánica permitía que los protagonistas obtuvieran una barra de energía cuya resistencia se veía potenciada durante aproximadamente 30 segundos.

¿La restricción de Australia afectó a los jugadores de Nueva Zelanda?

Cabe destacar que las normas establecidas por la junta de clasificación de videojuegos en Australia permiten representaciones del consumo de sustancias ilícitas, pero prohíben que los jugadores reciban algún beneficio o mejora dentro de la jugabilidad por consumirlas, regla que aplica incluso cuando el título está clasificado para mayores de 18 años.

A pesar de que esta normativa no rige de la misma manera en Nueva Zelanda, pruebas realizadas por GTA Boom confirmaron que esta mecánica quedó totalmente fuera de la versión final distribuida en el territorio neozelandés.

Ante esto, la comunidad ya sospechaba que el videojuego contaría con algunos cortes regionales tras detectarse una discrepancia de alrededor de 700 KB en el peso de los archivos destinados a ambos países de Oceanía.

¿Son muy graves los cambios en esta versión de PS5?

Afortunadamente para los jugadores que se vieron afectados por esta modificación regional, la experiencia general no cambia de forma drástica, ya que las censuras son mínimas y se limitan al beneficio obtenido por el consumo de dichas sustancias.

Dentro del juego, la adrenalina aún puede utilizarse para incrementar la resistencia y otras estadísticas del personaje; las cinemáticas en Leonida permanecen intactas.