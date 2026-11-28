ninja autobarista Diseñada para quienes aman descubrir diferentes perfiles, aromas y texturas pero buscan simplificar el proceso. (Ninja)

Preparar un café excepcional en casa se ha convertido en un ritual de estilo de vida y exploración gastronómica lejos de ser únicamente una rutina matutina.

Ninja AutoBarista trae la experiencia de una cafetería de especialidad al hogar

Para responder a la creciente demanda de este tipo de bebidas y de generar experiencias cada vez más diversas y sofisticadas en México, llega Ninja AutoBarista, la innovación que promete llevar el sabor de la cafetería favorita a la cocina del hogar, generando bebidas deliciosas y con calidad de barista.

Diseñada para quienes aman descubrir diferentes perfiles, aromas y texturas pero buscan simplificar el proceso, Ninja AutoBarista acerca el café de altura a la rutina diaria sin necesidad de dominar cada variable técnica detrás de una gran taza.

“México tiene una cultura cafetera cada vez más diversa y sofisticada, y vemos una oportunidad importante de acompañar a los consumidores que quieren explorar nuevas formas de disfrutar el café desde casa. Con Ninja AutoBarista buscamos simplificar la experiencia a través de innovación tecnológica que cubra la facilidad de uso que las personas esperan: una experiencia más sencilla, personalizada y disfrutable en cada taza de café”, señaló Alejandra Bermúdez, Brand Manager de Ninja México.

El secreto detrás del sabor perfecto en cada preparación radica en la Tecnología GrindIQ, un sistema de calibración automática que ajusta de forma inteligente la molienda, la dosis, la presión y la temperatura según el método elegido, garantizando un sabor suave y equilibrado, sin amargor.

Como el café sabe mejor cuando está fresco, sus granos enteros se muelen al momento con un molino de muelas de acero inoxidable que maximiza el aroma y la frescura. Su dosificación por peso integrada mide cada molienda al gramo y selecciona entre 50 niveles de molido con retención cero, para que cada bebida sea personalizada en cada toque.

¿Qué ofrece la Ninja Autobarista?

Para los apasionados del espresso, Ninja AutoBarista ofrece espresso real con crema real. No es una imitación: su sistema de 15 bares calibrado a 9 bares de presión logra ese shot suave y con cuerpo que se esperaría de una barra de café profesional.

Su tamper integrado compacta el café automáticamente para crear la pastilla perfecta y lograr una extracción óptima. Además, la función Brew Two permite preparar dos bebidas a la vez, ideal para compartir cualquier momento del día.

Con 13 bebidas que vas a amar, el sistema reúne en una sola máquina todos los favoritos de cafetería listos con solo tocar un botón: desde el espresso de la mañana y hasta 40 oz de café por goteo para las mañanas sin prisa, hasta un refrescante cold brew o un cappuccino espumoso. Gracias a sus 2 depósitos intercambiables de 340 g, es posible alternar fácilmente entre dos tipos de granos para explorar cómo cambian los matices de una misma bebida.

La experiencia sensorial se completa con FrothPerfect, el sistema que logra una espuma perfecta.

Su tecnología combina vaporizado y batido inteligente sin usar las manos para crear una microespuma sedosa, caliente o fría, adaptable a leche de origen animal o alternativas vegetales mediante 5 programas de espumado: vaporizada, ligera, espesa, extra espesa y espuma fría.

Cada quien puede personalizar y guardar sus favoritas ajustando intensidad, temperatura, tamaño y tipo de espuma en 2 perfiles de usuario.

Pensando en la practicidad del día a día, la máquina cuenta con un sistema de limpieza fácil gracias a su enjuague automático después de cada preparación, piezas removibles y un ventilador interior que mantiene la máquina seca entre usos para que siempre esté fresca y lista.

Su varita de vapor de contacto frío se limpia rápidamente con un paño húmedo, mientras que la jarra de leche, el batidor, el depósito de agua de 2.4 L y la bandeja para tazas son aptos para lavavajillas.

¿Qué precio tiene la Ninja Autobarista?

En un momento en que el consumo de café en México continúa creciendo y el interés por las especialidades y la personalización gana relevancia, Ninja AutoBarista acerca las herramientas de una cafetería de especialidad a la rutina diaria del hogar: desde la molienda y extracción hasta el espumado, con un sistema automático que ajusta cada etapa para que disfrutar un buen café sea mucho más sencillo.

Ninja Autobarista ya se encuentra disponible en sharkninja.mx con un precio de lanzamiento de $21,999 MXN.

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