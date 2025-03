Un Día Sin Nosotras: ¿Cuándo es el Paro Nacional de Mujeres 2025?

8M Marcha 8M Marcha (Cuartoscuro)

El Paro Nacional de Mujeres, conocido popularmente como Un Día Sin Nosotras, se lleva a cabo, justo después del Día Internacional de la Mujer. Esta iniciativa feminista busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y denunciar la violencia de género, los feminicidios y la desigualdad que persiste en diversos ámbitos.

¿Cuándo es el paro de Un Día Sin Nosotras?

En 2025, el 9 de marzo caerá en domingo, lo que podría modificar la dinámica de la protesta en comparación con ediciones anteriores, cuando el paro afectó directamente el entorno laboral y educativo. Sin embargo, el movimiento sigue vigente y mantiene su relevancia en la lucha por los derechos de las mujeres.

Origen de Un Día Sin Nosotras

La primera convocatoria de Un Día Sin Nosotras en México se realizó el 9 de marzo de 2020, impulsada por la colectiva feminista “Brujas del Mar”. El objetivo principal era demostrar cómo sería la sociedad sin la presencia y el trabajo de las mujeres, visibilizando su importancia en todos los ámbitos y exigiendo un alto a la violencia de género.

El impacto de este paro fue inmediato y significativo: calles, oficinas, escuelas y comercios se vieron afectados por la ausencia de millones de mujeres que decidieron sumarse al movimiento. Desde entonces, la convocatoria se ha mantenido año con año, aunque con variaciones en su impacto y difusión.

Declaratoria oficial del Día Nacional Sin Nosotras

En 2024, la Cámara de Diputados de México reconoció oficialmente el 9 de marzo como el “Día Nacional Sin Nosotras”. Esta declaratoria responde a la creciente exigencia de visibilizar la violencia de género y reforzar el mensaje de que las mujeres son una parte fundamental en la estructura social y económica del país.

Miles de mujeres saldrán a las calles este 8 de marzo Miles de mujeres saldrán a las calles este 8 de marzo (Cuartoscuro/Ángel Hernández)

Impacto económico

Uno de los aspectos más relevantes de Un Día Sin Nosotras es el impacto económico que genera la ausencia de mujeres en sus actividades laborales y domésticas.

Se estima que un solo día sin mujeres podría paralizar hasta el 40% de la fuerza laboral del país, lo que equivale a una pérdida económica aproximada de 25 mil 744 millones de pesos. Esta cifra aumenta a más de 37 mil millones de pesos si se considera el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en sus hogares.

El paro también afecta sectores como el comercio, el transporte, la educación y la salud, donde la participación femenina es mayoritaria. En años anteriores, diversas empresas, universidades y gobiernos locales han respaldado la iniciativa permitiendo la ausencia de trabajadoras y estudiantes sin represalias.

Un Día Sin Nosotras 2025: Convocatoria

En 2025, la convocatoria para Un Día Sin Nosotras enfrenta un desafío particular: al caer en domingo, la ausencia de mujeres en el entorno laboral y educativo no tendría el mismo impacto que en días hábiles. Sin embargo, esto no significa que la protesta pierda fuerza.

A pesar de que hasta el momento la colectiva “Brujas del Mar” no ha emitido una convocatoria oficial, otras organizaciones feministas han instado a continuar con la iniciativa y encontrar nuevas formas de hacer visible el movimiento.

Formas de participar en el paro 2025

Las mujeres que deseen sumarse al paro pueden hacerlo de diversas maneras:

Ausencia en espacios públicos: Evitar salir de casa y participar en actividades sociales o recreativas.

Evitar salir de casa y participar en actividades sociales o recreativas. Inactividad en redes sociales: No publicar ni interactuar en plataformas digitales durante el día.

No publicar ni interactuar en plataformas digitales durante el día. No realizar compras: Abstenerse de consumir productos o servicios, tanto en línea como en establecimientos físicos.

A pesar del reto que supone la fecha, muchas activistas proponen reforzar la difusión del mensaje a través de otras acciones como campañas en redes sociales, conversatorios y actividades comunitarias.

Un Día Sin Nosotras es una iniciativa que ha logrado consolidarse como una poderosa forma de protesta contra la violencia de género y la desigualdad. Aunque en 2025 la convocatoria enfrenta el reto de coincidir con un domingo, sigue siendo una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de las mujeres en la sociedad y la urgencia de garantizar sus derechos.