The Amazing Digital Circus México organiza evento de fans: la venta de boletos inicia este 27 de mayo

The Amazing Digital Circus México La fanbase mexicana de TADC ofrecerá un evento para proyectar los últimos tres episodios de la serie independiente rumbo a su estreno mundial en cines.

En menos de una semana, la animación independiente vivirá un hecho sin precedentes al estrenarse en cines el episodio final de la serie animada The Amazing Digital Circus, creada por Gooseworx y estrenada el 13 de octubre de 2023 mediante YouTube; este evento mundial marca un hito en el campo y expande las posibilidades de las series animadas independientes del porvenir.

Siendo México uno de los países que más contribuyó a las vistas del proyecto animado por Glitch Studios, la fanbase oficial del país prepara un evento para fans, sin embargo, el cupo será limitado debido al espacio reducido de la sucursal en la que se llevará a cabo dicha reunión.

¿Cómo será el evento de fans de TADC en México?

A través de redes sociales, la fanbase oficial de la serie en México anunció que preparan un evento dedicado a los y las fans más fieles del fenómeno de internet, en el que se realizarán las siguientes actividades:

Experiencia de Realidad Virtual.

Convivencia de fans.

Proyección de los últimos tres episodios de la serie.

Regalo personal.

¡Más sorpresas!

A pesar de que la organización no ha aclarado si la simulación digital será segura o te mandará a un circo virtual del que no hay salida (como la historia de la serie animada), sí prometen diversión y convivencia entre fans para intercambiar teorías, anécdotas y modelar los cosplays de sus personajes preferidos.

The Amazing Digital Circus México: cuándo, dónde y cómo comprar tu boleto

Debido al éxito que el primer anuncio de este evento tuvo, la fanbase mexicana ha reubicado la reunión de fans a la sucursal Pizza Perro Negro ubicada dentro de la Ex-Fábrica de Harina en la Ciudad de México, que se encuentra en Primavera 106, colonia Ángel Zimbrón dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El evento iniciará a las 17:00 horas del viernes 19 de junio, con un costo de $150 pesos por boleto; al adquirir tu acceso, la fanbase asegura que obtendrás un regalo personal que se entregará la tarde de la reunión.

🚨 CDMX Debido al gran demanda nos movemos de sede🚨



Sigue siendo @PizzaPerroNegro pero esta vez en su sucursal dentro de la @exfabricamx ! En su foro musical • LIMITADO SOLO A 100 LUGARES MÁS ‼️ BOLETOS 🎫 SOLO POR DM DE IG, HOY A PARTIR DE LAS 4PM. 🎪✌🏻🍕✨ pic.twitter.com/oWcLfIXuos — The Amazing DIgital Circus MX 🇲🇽 (@TADC_MX) May 27, 2026

Sobre la venta de boletos, se llevará a cabo a través de DM (mensaje privado) en el Instagram oficial de la fanbase y el pago será por trasferencia interbancaria SPEI; una vez que el abono haya sido adquirido, se generará tu acceso virtual al evento.

Lamentablemente, la organización anunció que sólo hay 100 lugares disponibles, por lo que tendrás que asegurar tu sitio a partir de las 16:00 horas de este miércoles —tiempo programado para el inicio de la venta de boletos— en la cuenta de este enlace.

¿Qué es The Amazing Digital Circus y de qué trata?

Creada por Gooseworx y estrenada en YouTube durante el año 2023, El Asombroso Circo Digital —su traducción en Latinoamérica— es una serie web independiente de animación surrealista y comedia oscura, destacó desde su piloto por ser una propuesta que exploraría el terror psicológico de las llamadas ‘backrooms’, además de conflictos existencialistas, con aventuras irreverentes en un circo virtual.

La historia sigue a un grupo de humanos que han quedado varados en un mundo virtual de temática circense, adquiriendo una forma caricaturizada que va desde una arlequín, un conejo o un listón con máscara de comedia/tragedia, todos ellos atrapados en el surrealismo virtual sin conocer la salida o quiénes fueron antes de llegar a ese lugar.