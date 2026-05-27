X-Men ‘97 Temporada 2: el tráiler oficial revela la saga Apocalipsis y trae de regreso a mutantes clásicos

X-Men '97 Temporada 2 El adelanto de la segunda temporada revela personajes clásicos como Psylocke, Polaris y el villano Apocalipsis.

Los X-Men, héroes y heroína de Marvel marginados por su condición mutante, vuelven a Disney+ con una segunda temporada que finalmente ha revelado su primer tráiler completo en redes sociales, rumbo a su estreno este julio de 2026.

X-Men ‘97 logró capturar la atención de nuevas generaciones y revivir la nostalgia de quienes crecieron con la icónica serie de los noventa tras su atrevida primera temporada, reconquistando la era moderna con su narrativa justiciera, emotiva y centrada en la lucha por la libertad ante villanos supremacistas.

La emoción que dejó detrás su primera temporada, retorna con fuerza este miércoles tras el primer tráiler oficial que Marvel Studios lanzó en sus cuentas oficiales, haciendo estallar inmediatamente la emoción de fanáticos y fanáticas que esperaron por dos años la continuación.

X-Men ‘97 de Disney+: impacto en la animación

La primera temporada de X-Men ‘97, proyecto que fue realizado tanto como una continuación al clásico noventero o una serie solitaria para las nuevas generaciones, conquistó al público de la era moderna con una animación similar a su predecesora, pero elementos mejorados y narrativa audaz, elementos que la posicionaron en Rotten Tomatoes con un 99% de aprobación de la crítica y 91% de aceptación pública.

El desempeño de la primera temporada incluso le valió una nominación a los premios Emmy en la categoría Mejor Programa Animado, gracias a su quinto episodio ‘Remember It’, que narra un cruel ataque a la nación mutante y la pérdida de uno de los elementos más importantes del equipo.

A diferencia de otros proyectos que han inundado tanto el cine como el streaming de nostalgia y añoro por las historias que dominaron tiempos pasados, X-Men ‘97 revitalizó el género de súperheroes en la animación al demostrar que se pueden adaptar cómics complejos con audacia, sin descuidar la esencia clásica que hizo este tipo de series leyendas de la televisión.

X-Men ‘97 Temporada 2: todos los detalles destacados del tráiler oficial

Las redes sociales estallaron ante el primer vistazo de X-Men ‘97 Temporada 2, ya que seguirá al icónico grupo... separado entre el pasado, futuro y un presente que se cae a pedazos tras la abrupta ausencia de sus héroes y heroínas más importantes.

El primer elemento que despertó la emoción de miles de fanáticos y fanáticas en redes sociales, fue la aparición de Apocalipsis —uno de los villanos más famosos y peligrosos a enfrentar para este grupo de mutantes—, cuyo vistazo revela sus inicios en el pasado y la dictadura del futuro, dos versiones del mismo personaje que tendrán que enfrentar en tiempos distintos.

Time to get the X-Men back to the 90s.



Marvel Animation’s #XMen97 Season 2 streams July 1, only on Disney+. pic.twitter.com/SfUWYHv4xH — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 27, 2026

Sin embargo, mientras los X-Men se encuentran separados entre eras, el presente parece enfrentar sus propios problemas y no-tan-nuevos mutantes se unirán en la empresa de traer a sus compañeros de regreso.

Entre estos nuevos héroes y heroínas, destaca Lorna Dane, conocida como Polaris y quien heredó la mutación del control total del electromagnetismo de su padre, Magneto. A su vez, también destacó la aparición de Psylocke —Elizabeth Braddock—, lo que sugiere que podría existir una futura alineación de X-Force, pues también hubo vistazos a los mutantes Arcángel y Cable.

Otro elemento que causó furor entre la comunidad fanática, fue el primer vistazo a ‘los Cinco Originales’, que hace referencia al primer equipo que se formó de los X-Men en cómics: Jean Grey, Cyclops, Beast, Ice-Man y Angel.

¿Cuándo se estrenará X-Men ‘97 Temporada 2?

La segunda parte de este éxito de la animación se estrenará el 1º de julio de 2026, a través de la plataforma de streaming Disney+.

De acuerdo con el adelanto que se liberó esta mañana, la segunda temporada de X-Men ‘97 pretende entregar otra agitada racha de episodios (nueve en total) que llevarán a los clásicos héroes y heroínas a enfrentar, no sólo un villano aparentemente invencible, sino un arco de pérdidas, cambios y decisiones irreversibles.