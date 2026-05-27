YouTube pondrá “etiquetados claros” a la IA: estas son las medidas que tomará con videos que sean realizados con esta herramienta

Etiquetas IA en YouTube YouTube implementará nuevas medidas para señalar el contenido generado por IA en su plataforma; busca “equilibrar la transparencia con el control de los creadores”.

En la era contemporánea, se ha vuelto un hábito cuestionarse: ¿es real o es IA?, ante cualquier video en redes sociales, especialmente aquellos que contienen elementos extragavantes y cuya apariencia “realista” puede confundir al público internauta; debido a ello, YouTube anunció que evolucionará sus medidas para identificar el contenido generado por Inteligencia Artificial en su plataforma, de modo que la experiencia de sus usuarios y usuarias sea más equilibrada.

A pesar de que YouTube ya identificaba este tipo de contenido, incluso señalándolo como IA a partir de un formulario manual que cada persona creadora llenaba antes de subir su contenido, las nuevas medidas realizarán el trabajo de forma automática a partir de este 2026.

YouTube etiquetará “con claridad” el contenido generado por IA

La plataforma anunció las actualizaciones a través de un comunicado publicado este miércoles 27 de mayo, detallando que las nuevas medidas surgen directamente de los comentarios que la comunidad ha realizado al sitio web; entre las expresiones, destaca la valoración de "la transparencia" en lo que respecta al contenido generado por Inteligencia Artificial.

De acuerdo con YouTube, la actualización permitirá equilibrar dicha transparencia con el control de sus creadores y creadoras, además de ofrecer al público usuario de la plataforma el contexto inmediato, “de un vistazo”, si el contenido que observa fue generado por IA o contiene elementos realizados por la herramienta tecnológica.

El sitio web garantizó que estas etiquetas actualizadas no afectará el alcance, las recomendaciones o la monetización de los videos, por lo que no influirá en la creatividad ni en la expansión del contenido de su comunidad creadora.

¿Cómo serán las nuevas etiquetas para el contenido generado por IA en YouTube?

Con el propósito de ofrecer mayor contexto a los espectadores y espectadoras sobre el contenido que etsán viendo dentro de la plataforma en una era donde el desarrollo de la Inteligencia Artificial crece a pasos agigantados, YouTube anunció que añadirá “etiquetas claras” para dicho contenido.

Anteriormente, las personas creadoras de contenido tenían que indicar manualmente si utilizaron IA realista, y pese a que YouTube aclaró que seguirán haciéndolo de esta forma, ahora los sistemas del sitio también se involucrarán para detectar el uso significativo de IA fotorrealista, agregando una etiqueta automática al contenido.

Reubican etiqueta IA en YouTube El sitio web de videos reubicará la etiqueta de contenido generado por IA; pretenden que el contexto para su público espectador sea inmediato.

“Si un creador no especifica si utilizó o no IA, pero nuestros sistemas detectan un uso significativo de IA fotorrealista, ahora aplicaremos automáticamente una etiqueta”, declaró la plataforma, además de anunciar que reubicarán la etiqueta de contenido alterado o generado por IA a una posición más destacada.

Previo a las actualizaciones, la etiqueta aparecía en la descripción extendida del video. Al ser poco visible, YouTube optó por moverla justo debajo del reproductor de video y encima de la descripción, mientras que en YouTube Shorts aparecerá como una superposición en el video.

¿Qué pasa si YouTube etiqueta erróneamente un contenido que no fue generado por IA?

En los nuevos lineamientos de este miércoles, la plataforma de videos detalló que, creadores y creadoras de YouTube que consideren que su contenido fue etiquetado erróneamente como generado por IA, tendrán la opción de modificar la etiqueta mediante la herramienta YouTube Studio.

No obstante, según lo señaló el sitio web, las etiquetas de IA permanecerán en algunos casos, incluyendo el contenido creado con las herramientas de IA de YouTube:

Veo.

Dream Screen.

De la misma forma, las etiquetas no se eliminarán si el video contiene metadatos C2PA (Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido), estándar técnico que combate la desinformación y el contenido generado por IA.

“El objetivo es ofrecer contexto de un vistazo. Si parece real pero se creó con IA, los espectadores lo sabrán inmediatamente”, explico Rene Ritchie, director editorial y de relaciones con creadores en YouTube.

Por otra parte, para el contenido que YouTube determine que es “poco realista, animado o ligeramente alterado”, es decir, no generado completamente por IA, las etiquetas seguirán apareciendo en la descripción extendida del video.

Los nuevos parámetros de YouTube pretenden hacer frente a la posible desinformación y falta de transparencia a la que sus usuarios o usuarias podrían enfrentarse, sin limitar la innovación creativa de su comunidad.