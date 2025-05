Caso Alana Flores: Claudia Sheinbaum propone ampliar la Ley Olimpia

Caso Alana La presidente habló de la gravedad de usar la tecnología para difundir contenido sexual falso en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el uso de Inteligencia Artificial para generar imágenes con contenido sexual, luego del caso de Alana Flores, boxeadora e influencer mexicana quien recientemente fue víctima de ataques cibernéticos con el uso de esta tecnología. La mandataria aseguró que se tendría que hacer una revisión y ampliación de la Ley Olimpia para tipificar este tipo de acciones como delito.

Durante la conferencia de “La Mañanera del Pueblo” Sheinbaum fue cuestionada sobre los casos donde se han manipulado fotos para generar imágenes de contenido íntimo. “Esta la Ley Olimpia que ha sido aprobada ya. Se llama Olimpia por una chica que fue victima de un contenido en redes sociales de su privacidad. Ahora es todavía más por la manipulación de imágenes de algunas personas que ni siquiera fue real.

Habría que ver si la Ley Olimpia puede ampliarse para estos casos que tienen que ver con el uso de Inteligencia Artificial o algún otro mecanismo, pero sí tiene que tipificarse. Hoy con la IA que se ha desarrollado en los últimos meses de manera exponencial tiene también estas utilizaciones para propagar mentiras.

Vean nada más las redes sociales la cantidad de mentiras que se crean con IA. Es impresionante la cantidad de noticias falsas que se generan, pero es mucho más grave cuando se utilizan con contenidos sexuales para afectar a una mujer, o a un hombre, niño o niña, porque es muy grave. Es un delito”. Aseguró la presidente

Alana desmintió imagen difundida

Horas después de que la foto se hiciera viral en las redes sociales, Alana respondió con un video, negando la misma y dando su sentir al respecto. “Utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real. Nunca me la tomaron, nunca pasó. Es algo que ya había pasado muchas veces antes pero nunca ha llegado a tal gravedad. No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales.”

También, por medio de una publicación en la red social X, aseguró que buscará demandar a quien creo y difundió la images, aunque no dio más detalles al respecto.

No es real. Y si voy a buscar demandar. — AL4NITA (@alanafloresf) May 27, 2025

¿Qué es la Ley Olimpia en México?

La Ley Olimpia es el nombre de reformas legislativas —tanto a nivel estatal como federal— impulsadas por la activista Olimpia Coral Melo para reconocer la violencia digital y sancionar conductas que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Tipifica, entre otros, la difusión sin consentimiento de imágenes o videos íntimos, el ciberacoso y la extorsión mediática, estableciendo penas de prisión y multas para quienes cometan estos delitos.

Su objetivo es:

Proteger la intimidad y dignidad de las personas (en especial de las mujeres) en el entorno digital.

Prevenir la difusión no autorizada de material íntimo.

Facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia digital, al crear mecanismos de denuncia, atención y reparación.

Uniformar criterios en los códigos penales estatales y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, reconociendo la violencia digital como una forma de violencia de género.

A nivel federal, las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, entrando en vigor de inmediato para tipificar y sancionar la violencia digital en todo el país.