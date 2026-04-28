Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 28 de abril? Este será el último Duelo de los Enigmas de la temporada; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche, Rojos y Azules competirán en el último Duelo de los Enigmas, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy en Exatlón México.

Inició la recta final en Exatlón México; por ello, esta semana comenzarán a llevarse a cabo las últimas competencias de la temporada, como lo son el Duelo de los Enigmas y el Power Token varonil.

A continuación, te compartimos los rumores y spoilers sobre quién gana hoy, 28 de abril, el Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, 28 de abril?

De acuerdo con diversos rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, quien gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril será el equipo Azul.

La victoria del equipo Azul sobre el Rojo se daría a pesar de que los primeros cuentan con menos integrantes tras la salida de Valery Carranza el pasado domingo.

Sin embargo, los Azules supieron recuperarse de la eliminación de una de sus integrantes, pues fueron los ganadores de la Villa 360 y la Ventaja.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy martes 28 de abril

El capítulo con la competición del Duelo de los Enigmas de este martes 28 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token Varonil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes que permanecen en Exatlón México?

Tras la salida de Valery Carranza, los Azules quedaron con 4 integrantes: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas, mientras que los Rojos mantienen en la competencia a 6: Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Benyamin Saracho, Humberto Noriega y Mario Mono Osuna.