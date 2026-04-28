Hospitalizan a Oscar Espinoza: ¿Qué le pasó a Baby Face? (Instagram @oscarbabyface)

Oscar Espinoza, creador digital conocido como Baby Face, fue hospitalizado de emergencia, según reportó el propio influencer en sus redes sociales este lunes 27 de abril.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió con sus seguidores una imagen donde se le podía ver en una camilla hospitalaria, conectado a lo que parece ser un suero y con bata de paciente, acompañado de la frase: “Siempre de la mano de Dios…”, expresó el joven creador de contenido, quien recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.





¿Qué le pasó a Baby Face?

Hasta el momento, el comunicador no ha dado a conocer a través de sus canales oficiales el motivo de su hospitalización, por lo que no existen detalles disponibles para saber cuál fue la afección que tuvo que tratar el joven influencer originario de Monterrey, Nuevo León, e integrante de la empresa Big & Fashion.

Pese a que Baby Face no dio a conocer de manera puntual la causa que lo llevó a ser tratado de emergencia en un hospital, ha mantenido informados a sus seguidores sobre su estado actual de salud mediante sus redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud actual de Oscar Espinoza?

Oscar Espinoza, mejor conocido como “Cara de niño” en el entorno digital, compartió un video donde se le observa caminando con cierta dificultad, empujando lo que parece ser un soporte de infusión o porta sueros; al tiempo que observa a la cámara, Baby Face levanta el pulgar en señal de que se encuentra mejor.

Dicha publicación viene acompañada del texto: “¡Todo salió muy bien, GAD! Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y sus buenos deseos, ¡los amo amigos!”, expresó el creador de contenido en su publicación compartida este martes 28 de abril.

¿Quién es Oscar Espinoza?

Oscar Espinoza es un creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que ha ganado popularidad en redes sociales bajo el nombre de Baby Face, destacando por su estilo cercano, carisma frente a la cámara y contenido homoristivo enfocado en entretenimiento, estilo de vida y moda.

A lo largo de su crecimiento digital, ha logrado consolidar una comunidad sólida de seguidores, además de integrarse a proyectos como Big & Fashion, desde donde ha impulsado su presencia en distintas plataformas, posicionándose como una figura emergente dentro del entorno digital en México.