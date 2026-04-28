Resultados Lotería Nacional martes 28 de abril 2026: números ganadores del Sorteo Especial 311

Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional Este martes 28 de abril se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional se celebra este martes 28 de abril con una gran expectativa de miles de participantes, quienes esperan conocer los resultados. Los tradicionales niños gritones serán los encargados de anunciar los números ganadores de esta edición.

El cachito estuvo dedicado al 30 aniversario de la Alas y Raíces a los niños, programa perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 311 ascendió a 27 millones de pesos repartidos en dos series. Los participantes que apostaron por un cachito, con valor de 60 pesos, obtuvieron la opción de ganar una fracción del monto total o incluso llevarse la cifra completa dependiendo del número de boletos adquiridos.

La emisión dispuso de una bolsa global de 80 millones de pesos y un esquema que incorporó más de 12 mil premios y reintegros. Quienes eligieron una serie completa destinaron 1,200 pesos. Para reclamar la totalidad del premio mayor fue indispensable adquirir ambas series, con una inversión de 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 311 se difunde a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de espectadores seguirán la secuencia de números anunciada por los niños gritones.

La grabación permanece disponible para revisar cada momento de la emisión, cotejar boletos o confirmar resultados sin margen de error.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 311?

Los jugadores pueden verificar los resultados oficiales en la página de la Lotería Nacional. La plataforma ofrece una herramienta que permite ingresar el número de folio del cachito para confirmar de inmediato si obtuvo premio.

La lista completa de ganadores también se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales institucionales, donde se publican las combinaciones premiadas tras cada sorteo.