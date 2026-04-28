Muere Roger Sweet: ¿qué le pasó al creador de He-Man? (Herald Net - Peak px )

Muere a los 91 años Roger Sweet, el mítico creador de He-Man, uno de los personajes más icónicos de la década de los 80 y de la historia de la cultura de Eternia. Este martes 28 de abril de 2026 se despide un diseñador gráfico que se mantiene vivo en lo más profundo de su obra.

Uno de los diseñadores más importantes de su época, creador de múltiples personajes de Master of the Universe, incluido el alter ego del Príncipe Adam, protagonista de la serie y héroe por excelencia de Eternia, y diseñador de juguetes en Mattel durante más de 16 años, según relata Marlene Sweet, el amor de su vida, con quien permaneció hasta sus últimos momentos, luchando hasta el final.

¿Qué le pasó a Roger Sweet, el creador de He-Man?

Roger Sweet, cocreador de He-Man y figura indiscutible en el mundo de los cómics, murió este martes 28 de abril de 2026 a causa de complicaciones derivadas de la demencia, según confirmó Marlene Sweet, su esposa, quien lo acompañó junto a su familia en sus últimos días en un centro de cuidados especializados.

Una caída que lo cambió todo. De acuerdo con Marlene, el diseñador tuvo un accidente grave meses atrás que dejó serias afectaciones en su salud. Según relató, tras sufrir una aparatosa caída al salir a caminar solo —actividad que solía disfrutar—, su estado comenzó a deteriorarse.

“Hace poco salió a caminar y regresó mucho más tarde de lo habitual y muy cansado. Descubrí que tenía un hematoma terrible en el costado y estaba muy desorientado”, narró Marlene.

Al preguntarle qué había sucedido, él respondió que no recordaba haberse caído ni haberse lesionado. Posteriormente, tras ser atendido de urgencia y someterse a diversas pruebas, se detectaron dos hemorragias cerebrales, además del hematoma masivo en el costado. Fue ingresado en la UCI, donde permaneció tres días, y luego cuatro más en el hospital general, durmiendo la mayor parte del tiempo y continuando desorientado, explicó Marlene en un blog dentro de GoFundMe.

En este caso, la colecta tenía como objetivo contribuir al tratamiento por demencia y deterioro cognitivo de Roger, que, según se explicó, para un paciente en su estado ronda los 10,200 dólares mensuales y no está cubierto por Medicare, superando sus ingresos.

Una recaudación que evidenció la admiración de los fans de He-Man

Pese a que el objetivo inicial al lanzar la colecta en GoFundMe era reunir 60 mil dólares para cubrir al menos cinco meses de tratamiento, la respuesta de los fans superó las expectativas. En total, se recaudaron más de 93,783 dólares.

Roger, cocreador de un universo que hoy retoma fuerza y diseñador que incluso nombró al icónico y musculoso He-Man —un éxito multimillonario en ventas—, fue olvidado por la empresa para la que trabajó durante tantos años, sin recibir regalías por sus creaciones.

Marlene, con quien Roger permaneció casado durante más de 50 años, lo definió como un hombre que gustaba de ejercitarse y cuidar su cuerpo, y que llegó a expresar: “Siempre quise ser He-Man y nunca pude”.

Sin embargo, como otros grandes creativos, utilizó ese anhelo para diseñar la figura de acción, desarrollando los músculos exagerados, la postura de combate y la cintura giratoria de He-Man, personaje que lo ha llevado a formar parte de la historia ante los ojos de los verdaderos fans de Masters of the Universe.