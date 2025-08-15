Polémica por el “Combo Godín” de Cinépolis: tacos de canasta en el cine

Cinépolis genera conversación con sus tacos de canasta Especial

En una jugada insólita que mezcló marketing, gastronomía popular y comedia cinematográfica, Cinépolis lanzó una edición limitada llamada “Combo Godín”, protagonizada por tacos de canasta dentro de sus dulcerías. La propuesta, promocionada con motivo del estreno de Mirreyes vs Godínez 3: Las Vegas, provocó una avalancha de reacciones en redes sociales —entre risas, celebraciones y fuertes críticas— por reinventar un símbolo de la cultura laboral mexicana dentro de un entorno premium como el cine.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”

¿Qué incluye y dónde se vendió?

El Combo Godín consiste en cuatro tacos de canasta acompañados de un refresco jumbo, a un precio de 105 pesos mexicanos. Esta singular promoción se ofreció exclusivamente el 14 de agosto, de 12:00 a 18:00 horas, en tres sucursales de Cinépolis ubicadas en Ciudad de México: Perisur, Fórum Buenavista y Parque Las Antenas.

Los tacos de la controversia

La mezcla entre cine, marketing y gastronomía tradicional encendió las redes sociales. Algunos festejaron el gesto por traer un antojo tan cariñoso como el taco de canasta al cine, sintiéndolo cercano y auténtico. Otros, sin embargo, criticaron aspectos como la cantidad y el precio:

“¿Solo cuatro tacos?”,“Lo verdaderamente godín sería poder meter mi tupper al cine”,“Una guajolota con champurrado o barbacoa con consomé serían mejores opciones”, celebraron los internautas con humor y sarcasmo

'Combo Godín' de Cinépolis Crédito: Cinépolis

¿Tacos gentrificados?

Una parte de los comentarios subrayó el carácter aspiracional —y contrario a su origen— que adquirió este antojo callejero al entrar en un espacio comercial alto: “Descontextualizar el taco de canasta, ofrecido a más de 100 pesos dentro de una dulcería, desvirtúa su cultura popular”, cuestionaron algunos usuarios, argumentando una forma de gentrificación gastronómica.

Más allá del consumo, el Combo Godín cumplió con su propósito de marca: generar conversación. En un mismo movimiento publicitario y cultural, Cinépolis se situó en el centro del debate, activó viralidad, apoyó el estreno de la película y reforzó su vínculo con el público más joven y urbano.