La comedia como crítica social: entrevista con el elenco de Mirreyes vs Godínez 3 “Las Vegas”

A días del estreno de Mirreyes contra Godínez 3: Las Vegas, que llegará a todos los cines el próximo 14 de agosto, parte del elenco vistió la ciudad de Guadalajara y compartieron en entrevista exclusiva con La Crónica de Hoy Jalisco cómo ha sido el proceso de evolución de sus personajes, los retos de hacer comedia en México y la importancia del género como herramienta para abordar temas sociales.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas (Samantha Lamas)

Roberto Aguire, Alejandro de Marino y Daniel Tovar, quienes han dado vida a sus personajes desde la primera entrega, coinciden en que construir una trilogía en el cine nacional no es algo común, por lo que valoran profundamente la oportunidad de seguir explorando a sus personajes en diferentes escenarios.

“Ha sido un gran regalo poder desarrollar la parte emocional y la esencia de estos personajes en lugares completamente distintos. Primero en la jungla de Veracruz, y ahora en Las Vegas, con todas sus tentaciones y caos”, compartieron.

Sobre la dificultad de hacer comedia, señalaron que más que complicado, es un género laborioso y retador, que exige sorprender constantemente al espectador.

“La risa es una respuesta a una liberación de tensión, y para lograr eso se necesita timing, ironía y situaciones inesperadas. En esta entrega nos pusimos a los personajes en lugares muy distintos justo para sorprender”, explicaron.

Cuando se les preguntó si sienten afinidad con sus personajes, coincidieron en que hay un poco de ellos en cada interpretación.

“Los personajes parten del guión, pero cada actor imprime su esencia. El Shimon que interpreto yo no sería el mismo que interpretaría otro actor, y eso lo hace especial”, dijo Alejandro de Marino.

Finalmente, el elenco destacó el poder de la comedia como vehículo para hablar de temas complejos sin que el espectador lo note de inmediato:

“Pues yo creo que la comedia es un gran vehículo para tratar temas que normalmente a la gente le cuesta mucho trabajo ingerir. Sobre todo los mexicanos y no creo… bueno, yo creo que a nivel mundial, porque siento que muchas veces cuando tú vas al cine tienes un propósito muy específico de por qué estás ahí, ya sea para escaparte de tu vida o para conmoverte o para que te hagan reír o algo, tú vas al cine con un propósito.

Y creo que la comedia cumple con muchos propósitos y, a la vez, logra tocar temas que no son muy evidentes. Y eso es, creo, la magia de la comedia: que si tú vas a ver un drama, dices, ‘ah, bueno, esto se trata de esto’ y ya entendí por qué estoy aquí. Pero la comedia te lleva a lugares con la risa, te lleva a lugares con el conflicto, te lleva a lugares que no te imaginarías a los que vas a llegar, y al mismo tiempo te hace reflexionar sobre temas que tienen que ver con cosas que ves en tu vida cotidiana. Entonces, yo creo que la comedia se vuelve una herramienta, un género vital para la sociedad, para poder verse reflejado pero de una manera no obvia.”

Con situaciones más extremas, un escenario internacional y la misma esencia que conquistó a los fans desde la primera película, Mirreyes vs Godínez 3 busca demostrar que el humor puede ser también una crítica social disfrazada de carcajadas.