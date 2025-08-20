BTS llega a McDonald’s en su cajita feliz: Así son las figuras coleccionables

BTS en MCDonald's Los Idols llegan este verano a la Cajita Feliz con siete figuras coleccionables edición especial.

Una nueva sorpresa llega este año a la cajita feliz de McDonald’s. Se trata de juguetes coleccionables con los miembros de la banda de K-Pop surcoreana, BTS. Los 7 integrantes actuales estarán presentes próximamente en esta promoción especial de edición limitada. Te decimos todo lo que tienes que saber para poder conseguir los tuyos.

opening the Magic Door to *my heart* @TinyTANofficial Happy Meal out 9.3 pic.twitter.com/92lk5UKzVo — McDonald's (@McDonalds) August 19, 2025

Así es la cajita feliz de McDonald’s con BTS

Por medio de sus redes sociales, Mc Donald’s anunció oficialmente que a partir del 3 de septiembre estarán lanzando esta edición especial de BTS. En la imagen se aprecian a los siete integrantes actuales de la boy-band. En la foto cenital se alcanzan a ver desde arriba los 7 “muñequitos” que representan a: Jimin, Suga, Jin, V, Jungkook, RM y J-Hope.

Figuras de BTS en cajita Feliz de McDonald's Este fue el adelanto oficial que dio McDonald's de lo que serán las figuras coleccionables de BTS que saldrán a la venta este 3 de septiembre.

¿Llegará la Cajita Feliz de BTS a México?

Sí, en sus mismas cuentas de redes sociales, la marca de hamburguesas colocó una lista de países en los que estará disponible esta línea de figuras, misma que incluye a México en la misma fecha del miércoles 3 de septiembre.

Durante el mes de julio, McDonald’s disparó sus ventas con la venta del combo especial de la F1, que incluía un monoplaza edición especial de la película de F1 protagonizada por Brad Pitt o uno con los colores de McDonald’s. Así que prepárate, porque estas nuevas figuras podrían irse rápidamente también.