Resultados Lotería Nacional viernes 10 de abril: números ganadores del Sorteo Superior 2879

Sorteo Superior 2879 de la Lotería Nacional Este viernes 10 de abril se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2879 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 10 de abril de 2026, fecha en la que se dan a conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

Como ocurre cada semana, la dinámica del sorteo reúne a participantes que, con un cachito en mano, siguen la transmisión en vivo para saber si son los afortunados que se llevan la bolsa millonaria.

En esta edición, los billetes rindieron homenaje al centenario de las escuelas normales rurales, una conmemoración que subraya cien años de formación educativa en comunidades del país.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2879?

El premio mayor alcanzó los 17 millones de pesos, distribuidos en dos series conforme al esquema clásico del sorteo. Quienes cuentan con ambas series del número ganador pueden acceder al monto total, mientras que cada serie individual representa la mitad del premio.

El costo del cachito se mantuvo en 40 pesos, lo que refuerza el carácter accesible del sorteo y explica la amplia circulación de boletos en todo el territorio.

Además del premio principal, la estructura contempla recompensas adicionales que llegan hasta los 425 mil pesos, ampliando las oportunidades de ganar dentro del mismo sorteo. Para quienes buscan incrementar sus probabilidades, la serie completa tuvo un valor de 800 pesos, mientras que adquirir las dos series implicó una inversión de 1,600 pesos.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los tradicionales Niños Gritones anunciarán los números premiados.

La grabación permanece disponible en plataformas digitales oficiales, lo que permite a los participantes revisar el desarrollo completo del sorteo y verificar los resultados con precisión.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2879 de la Lotería Nacional?

El evento inicia a las 20:00 horas, en apego al horario habitual establecido por la Lotería Nacional para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2879 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde los usuarios pueden ingresar el número de su boleto para confirmar si resultaron ganadores.

También existe la opción de acudir a puntos de venta autorizados en todo el país, donde los expendedores verifican los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso de cobro, asegurando un procedimiento transparente y confiable.