Disney Store México en Perisur: ¿A qué hora será la apertura?

Disney Store La tienda oficial abrirá en la Ciudad de México en el centro comercial Perisur.

Este fin de semana se abrirá la primera tienda oficial Disney Store en México y Latinoamérica. Tus productos favoritos de Pixar, Marvel, Star Wars estarán disponibles en un lugar que emulará a algunos de los locales que están en los parques de atracciones. Descubre todos los detalles de este evento.

¿Cuándo y dónde abrirá la Disney Store México?

Será este viernes 22 de agosto cuando se lleve a cabo este evento especial de inauguración en el centro comercial Perisur de la Ciudad de México a las 17:00 horas. Anteriormente, ya se había designado un espacio en las tiendas Lierpool como Disney Store, ofreciendo algunos productos. Sin embargo, esta será la primera tienda independiente de Disney en México y Latinoamérica, por lo que se espera un gran evento de apertura.

También, podrás tomarte una foto sin costo con el set especial de Walt Disney acompañado de Mickey Mouse y con el castillo de Magic Kingdom a escala detrás. También, se anunció que abrá un pequeño espectáculo de drones y música de tus películas favoritas como parte de este evento inaugural.

En esta tienda habrá productos que, hasta el momento, sólo estaban disponibles en los parques de atracciones de Disney World (Florida) y Disneyland (California). Esto incluye también las marcas de Pixar, Star Wars y Marvel, por lo que será una oportunidad especial de encontrarte con tus sagas y tus personajes favoritos.

Disney Store en Perisur. Así luce por fuera la tienda oficial de Disney en Perisur previo a su apertura este viernes 22 de agosto.

La tienda estará ubicada en el segundo piso de la plaza comercial en la zona central