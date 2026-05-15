Resultados Melate, Revancha y Revanchita 15 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 4213

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 15 de mayo (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4213 mantienen pendientes a miles de personas este viernes 15 de mayo de 2026, cuando la Lotería Nacional celebre una de sus ediciones más esperadas con una bolsa acumulada que despertó grandes expectativas por conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4213?

El acumulado del Melate 4213 superó los 153 millones de pesos, una cifra que refleja las semanas sin ganador del premio mayor. Cada edición sin aciertos incrementa el monto, y esta vez no fue la excepción.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4213

La Lotería Nacional transmitió el sorteo en vivo a través de YouTube, donde miles de espectadores se conectarán para conocer en tiempo real los números ganadores del Melate y sus ediciones complementarias Revancha y Revanchita.

Para quienes no puedan seguir la emisión, el video completo permanece disponible en los canales oficiales, así como los resultados publicados en la página institucional de la Lotería Nacional. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 15 de mayo Resultados

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4213?

El sorteo Melate 4213 comenzó a las nueve de la noche, momento en que se realiza la extracción de las seis esferas principales y la esfera complementaria.

¿Cómo se juega Melate?

Jugar Melate es sencillo. Cada participante elige entre seis y diez números del 1 al 56, y durante el sorteo se extraen seis números ganadores y una esfera adicional conocida como “complementaria”, que otorga premios secundarios.

Una característica que lo distingue es que con un solo boleto el jugador participa también en Revancha y Revanchita, incrementando las posibilidades de obtener un premio sin necesidad de comprar más combinaciones.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4213?

Los resultados oficiales del sorteo 4213 pueden verificarse en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o a través del verificador digital en línea, donde basta ingresar el número de folio del boleto para conocer de inmediato si ha sido premiado.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico para participar en Melate es de 15 pesos. Quienes deseen ampliar sus oportunidades pueden agregar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, con una inversión total de 30 pesos.