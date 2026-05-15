¿Cómo está Pedrito Sola? El conductor de Ventaneando explica qué le pasó Tras una caída, Pedrito Sola acudió al hospital; el conductor reveló detalles sobre su accidente (@tiopedritosola)

El conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, reveló que sufrió una caída, la cual lo llevó al hospital, donde recibió tres puntadas.

Fue en su cuenta de Instagram que el conductor Pedrito Sola compartió con sus seguidores que había sufrido una caída durante una caminata matutina.

En esta red social, Pedrito Sola publicó una fotografía de él en una cama de hospital, sosteniendo en una mano un pañuelo con sangre, mientras se observaba una herida cerca de su ojo.

“¡Me caí!… No cabe duda de que cuando uno envejece adquiere nuevos retos; caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”, compartió Pedrito Sola en la descripción de la foto.

¿Qué le pasó a Pedrito Sola?: Así fue la caída que lo llevó al hospital

Por otra parte, fue en el programa Ventaneando, donde Pedrito Sola es conductor, que su compañera Pati Chapoy reveló más detalles sobre la caída que lo llevó al hospital.

De acuerdo con Pati Chapoy, Pedrito Sola habría salido a caminar en Polanco cuando, al pisar un bache, su tobillo se torció, provocando que se cayera y se lastimara con el marco de sus lentes después de que una bisagra se incrustara en su rostro, cerca de su ojo, por lo que requirió tres puntadas.

También durante el programa Ventaneando, Pedrito Sola se enlazó en una videollamada con sus compañeros, donde reveló más detalles sobre su caída.

“En la mañana salí a la calle como siempre y venía de regreso; como las calles están llenas de baches, metí un pie en el bache. Llevaba mi bastón, el bastón me detuvo, pero fui de cabeza; no me pegué tan fuerte”, reveló Pedrito Sola a Ventaneando.

¿Ya salió del hospital Pedrito Sola?

Fue durante la llamada que Pedrito Sola dio a conocer que, a pesar de no querer ir al hospital para ser atendido, terminó yendo al Hospital Español de México.

“Yo no quería ir al hospital (...) fuimos al Español a urgencias, llamaron a un cirujano plástico para que mi carita quedara perfecta”.

Sus compañeros bromearon con Pedrito Sola, mientras que este tranquilizó a sus fanáticos mencionando que estaba bien y que ya estaba en su hogar, por lo que, a pesar de haber recibido puntadas, se espera que regrese próximamente al programa Ventaneando.