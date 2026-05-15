Resultados Lotería Nacional 15 de mayo de 2026: números ganadores del Sorteo Especial 312

Sorteo Especial 312 de la Lotería Nacional Este viernes 15 de mayo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

La Lotería Nacional celebró este viernes 15 de mayo el Sorteo Especial 312, una edición marcada por la expectativa de miles de participantes que estuvieron pendientes del anuncio de los números ganadores y resultados para revisar sus cachitos y comprobar si son parte de los afortunados que se lleven un premio.

Además, esta edición rindió homenaje al Día del Maestro, con la imagen de Moisés Sáenz Garza, uno de los grandes impulsores de la educación moderna en México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 312 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 312 ascendió a 27 millones de pesos, distribuidos en dos series. Cada cachito, con un costo de 60 pesos, ofrece la posibilidad de ganar una fracción del premio o incluso el monto total, dependiendo de la cantidad de boletos adquiridos.

La bolsa global de esta emisión alcanzó los 80 millones de pesos, repartidos en más de 12 mil premios y reintegros. Una serie completa de 20 cachitos tuvo un precio de 1,200 pesos, mientras que adquirir ambas series —necesario para reclamar la totalidad del premio mayor— significó una inversión de 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial de la Lotería Nacional

El evento se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde miles de espectadores seguirán cada momento de la ceremonia. Como es tradición, los “niños gritones” anunciaron el ganador del premio mayor, que fue para el número 24616.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revivir el sorteo o verificar con calma los números premiados. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores sorteo Especial 15 de mayo Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Especial 312 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 312 inició puntualmente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), con el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 304?

Los resultados del Sorteo Especial 312 pueden consultarse directamente en la página oficial de la Lotería Nacional, donde está disponible una herramienta digital que permite ingresar el número de folio del cachito y confirmar si resultó premiado.

También es posible verificar los números ganadores en los puntos de venta autorizados de todo el país y en las redes sociales de la institución, que publican de manera inmediata las actualizaciones de cada sorteo.

De esta manera, cada participante puede confirmar de forma segura si su cachito fue favorecido y así reclamar en tiempo y forma los premios correspondientes.