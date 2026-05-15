¿Cuándo es el último día para registrar tu línea Telcel? Esta es la fecha límite para evitar que la bloqueen

¿Cuándo es el último día para registrar tu línea Movistar? Esta es la fecha límite para evitar que la bloqueen

Millones de usuarios de Telcel tendrán que actualizar la información de su línea celular durante 2026 como parte del nuevo esquema de validación telefónica impulsado en México.

La medida busca vincular cada número móvil con una identidad oficial para reducir delitos relacionados con extorsión, fraude y uso irregular de teléfonos celulares. El proceso aplica tanto para usuarios de plan como de prepago.

La compañía informó que las líneas deberán quedar registradas antes del plazo establecido por las autoridades para evitar restricciones temporales en el servicio.

¿Qué pasa si no registras tu línea Telcel?

Usuarios que no completen el proceso de validación podrían enfrentar limitaciones en funciones esenciales de la línea telefónica.

Entre las posibles afectaciones se encuentran:

Suspensión de llamadas

Bloqueo de mensajes SMS

Restricción de datos móviles

Limitación parcial del servicio

La medida forma parte de la estrategia nacional para mantener un padrón actualizado de líneas telefónicas activas en el país.

Cómo registrar tu línea Telcel paso a paso

Telcel habilitó mecanismos digitales para facilitar el proceso de vinculación de líneas telefónicas.

Los usuarios deberán:

Ingresar al portal oficial de registro. Capturar el número celular. Subir identificación oficial vigente. Confirmar datos personales. Validar identidad mediante fotografía.

El trámite es gratuito y puede completarse desde un teléfono inteligente o computadora con acceso a internet.

Estos son los documentos necesarios para el registro

Para completar la validación de la línea telefónica será necesario contar con:

CURP

INE o identificación oficial vigente

Número Telcel activo

Correo electrónico

Cámara para validación facial

Las compañías telefónicas señalaron que la información estará protegida bajo lineamientos de privacidad y seguridad digital.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu celular Telcel?

Autoridades y operadoras mantienen vigente el 30 de junio de 2026 para concluir el registro obligatorio de líneas telefónicas.

Aunque existen propuestas para ampliar el periodo de regularización, actualmente las empresas continúan operando bajo las fechas originalmente establecidas. Por ello, especialistas recomiendan realizar el proceso con anticipación para evitar saturaciones en plataformas digitales.