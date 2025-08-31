Resultados Melate 4103: Revancha y Revanchita domingo 31 de agosto 2025 Lotería Nacional

Conoce los resultados del Sorteo Melate 4103 de la Lotería Nacional celebrado el 31 de agosto de 2025. Crédito: Especial

¡La suerte volvió a brillar en México! Este domingo 31 de agosto, el Sorteo 4103 de Melate, Revancha y Revanchita de la Lotería Nacional entregó una bolsa acumulada de 150.7 millones de pesos, haciendo soñar a miles de mexicanos con cambiar su destino.

¿Te atreviste a probar suerte? Recuerda que si tu boleto resultó premiado, tienes hasta 60 días naturales para reclamar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional o en cualquier agencia autorizada. ¡No dejes pasar la oportunidad!

Números Ganadores del Melate 4103

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4103?

La edición 4103 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza en el horario habitual de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), manteniendo la tradición de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4103

El sorteo 4103 se transmite en vivo por los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y Facebook. Para quienes no pudieron seguir la emisión en tiempo real, el video completo y los números ganadores quedaron disponibles en las plataformas oficiales, permitiendo consultar los resultados en cualquier momento.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4103?

Los jugadores pueden verificar los resultados completos del sorteo directamente en el portal oficial de la Lotería Nacional. Además, es posible validar los boletos en puntos de venta autorizados o utilizar el verificador en línea, que confirma de forma inmediata si la jugada fue premiada.

¡El próximo millonario podrías ser tú! 💰

La bolsa acumulada del #MelateRevanchayRevanchita❤️ No. 4103 es de $150.7 MILLONES.

🎟 Compra tus boletos antes de las 21:00 hrs y prepárate para cumplir tus sueños.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. Activar la opción Revancha suma 10 pesos adicionales y agregar Revanchita cuesta 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, el participante puede entrar a los tres sorteos de manera simultánea, multiplicando sus oportunidades de llevarse un premio millonario.