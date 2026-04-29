BTS lanza ARIH: te decimos cómo y dónde podrás conseguir las bebidas energéticas y el ramen coreano del grupo K-pop

BTS lanza ARIH: te decimos cómo y dónde podrás conseguir las bebidas energéticas y el ramen coreano del grupo Kpop

La banda de K-pop más reconocida a nivel mundial, BTS decidió subir de nivel; sin embargo, en esta ocasión con un proyecto fuera de los escenarios. El grupo surcoreano lanzó ARIH, una marca que combina bebidas energéticas y ramen coreano.

¿Qué es ARIH y por qué todos quieren probarlo?

ARIH es una marca construida con la participación directa del grupo en el desarrollo del producto, algo que rompe con el viejo modelo de licencias donde los artistas solo prestaban su nombre e imagen.

El nombre juega con conceptos aspiracionales: “ari” como algo encantador, y la “H” ligada a armonía, felicidad y salud. Es decir, lo cual los impulsa a vender una idea de bienestar con estética minimalista, lo que también rompe con lo común entre este tipo de productos.

ARIH sabores y más

Modern Noodle: el ramen con upgrade

Una versión premium del clásico ramen, con corte tipo fetuccini y sabores inspirados en el street food coreano como:

Tteokbokki con pimienta negra y mantequilla de gochujang (salsa de pimiento rojo fermentado) o hasta con algas marinas picantes coreanas y vongole

Dual Biotic Soda

Bebidas con prebióticos que buscan algo más que refrescar. Entre los sabores destacan:

Peach Mango

Red Ruby Galore

¿Dónde puedes conseguir los productos ARIH de BTS

La marca de la boyband llega a Walmart con el objetivo de estar al alcance de todo mundo. Sus precios serán accesibles, pues rondarán entre los 2.50 y 4.50 dólares.

ARIH entra a competir en un campo saturado de opciones, donde el sabor, la funcionalidad y la confianza pesan más que cualquier nombre famoso. El hype que le darán las y los Armies ayudará de inicio, pero solo el tiempo dirá si su consumo se vuelve sólido.

¿Los productos ARIH de BTS se venderán en México?

Sí, ARIH, la nueva marca de productos coreanos (bebidas energéticas, refrescos con probióticos y ramen) inspirada por BTS, llega a México y Estados Unidos a través de Walmart, con el lanzamiento programado para finales de abril de 2026.