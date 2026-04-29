¿Listo para May 4th? Burger King lanza combos de The Mandalorian y Grogu; descubre qué incluyen y por qué los fans de Star Wars los desean

El universo de Star Wars aterrizará directo en Burger King con una colaboración que trae consigo los nuevos combos de The Mandalorian y Grogu, diseñados para los fans amantes de la comida rápida.
Esta edición limitada llega con el estreno de la película "The Mandalorian and Grogu" y con el icónico Star Wars Day celebrado el 4 de mayo, una fecha que cada año activa campañas y consumo geek en todo el mundo.
¿Qué incluyen los combos de The Mandalorian y Grogu en Burger King?
Esta colaboración tiene un menú especial con productos tematizados que destacan por su sabor:
- BBQ Bounty Whopper: hamburguesa con carne a la parrilla, queso suizo, tocino, pepinillos crujientes y salsa BBQ especial.
- Grogu’s Garlic Chicken Fries: tiras de pollo con sazón de ajo y parmesano, acompañadas de dip cremoso.
- Imperial Cheddar Ranch Tots: croquetas rellenas con queso cheddar y toque ranch.
- Grogu’s Blue Cookie Shake: malteada de vainilla con galleta azul, visualmente llamativa y pensada para fans.
Estos productos pueden pedirse por separado o dentro de combos especiales, conocidos como “Bounty Bundle”, que agrupan toda la experiencia en una sola caja.
Combos completos y experiencia temática
En México, los combos principales incluyen:
- Hamburguesa (Whopper o versión de pollo)
- Papas fritas medianas
- Refresco
- Opciones extra temáticas como sundae o papas especiales
Además, los combos incluyen:
- Vasos coleccionables de Star Wars
- Empaques inspirados en la saga
- Juguetes en el menú infantil King Jr.
¿Hasta cuándo estarán disponibles los combos de The Mandalorian en Burger King?
La promoción es por tiempo limitado, iniciando alrededor del 4 de mayo y extendiéndose durante el periodo de estreno de la película.
Como ocurre con este tipo de colaboraciones, la disponibilidad puede variar por sucursal y demanda, así que si quieres probarlos o coleccionar los vasos, es mejor que vayas desde el inicio de la promo.