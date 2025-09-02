Resultados Lotería Nacional 2 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3985

Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional Este martes 2 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional se realiza este martes 2 de septiembre de 2025, despertando gran expectativa entre miles de personas que siguen la transmisión en vivo para conocer los números ganadores. Con la tradicional participación de los niños gritones, esta edición ofrece premios millonarios, manteniendo la emoción hasta el último momento del sorteo.

En esta ocasión, la Lotería Nacional rindió homenaje al maíz mexicano, un símbolo cultural y agrícola de México. Nuestro país es líder mundial en investigación, desarrollo genético y preservación de la biodiversidad de este cereal, destacando por la riqueza de sus razas y su importancia histórica.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 2 de septiembre?

El premio mayor del Sorteo Mayor 3985 alcanza los 21 millones de pesos para el billete completo con sus tres series. Cada serie individual otorgó 7 millones de pesos, mientras que un solo cachito de 30 pesos podía ganar 350 mil pesos.

En total, se reparten 66 millones 99 mil pesos entre 18,760 premios y reintegros, aumentando las oportunidades de los jugadores y haciendo de este sorteo uno de los más atractivos del año.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional

El evento se realiza en el salón principal de la Lotería Nacional y es transmitido en tiempo real a través de su canal oficial de YouTube. Como es tradición, los niños gritones anunciarán cada número premiado, incluyendo el premio mayor, generando expectación y emoción entre los espectadores.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional?

El sorteo inicia puntualmente a las 20:00 horas (hora del centro de México), manteniendo el horario habitual de los Sorteos Mayores. Esta puntualidad permite a los jugadores seguir en vivo los resultados del Sorteo Mayor y consultar rápidamente si su número fue premiado.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional?

Los resultados completos están disponibles en expendios autorizados de la Lotería Nacional y en el verificador digital de billetes en la página oficial del sorteo. Esta herramienta permite confirmar de manera rápida y segura si tu número resultó ganador.

Además, la Lotería Nacional publica los números ganadores a través de sus redes sociales y plataformas digitales, asegurando que todos los participantes tengan acceso confiable y oportuno a la información.