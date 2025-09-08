Cristiano Ronaldo causa furor en redes sociales tras protagonizar dos momentos virales

Un empujón que lo hizo tendencia

Imagina esto: ves a Cristiano Ronaldo, tu ídolo, caminando hacia el estadio para el partido de Portugal vs. Armenia (rumbo al Mundial 2026), logras esquivar la seguridad y acercarte lo suficiente para tomarte una foto. ¿El resultado? Un empujón seco, seguro y dramático, por parte del astro para evitar el momento.

La reacción de CR7 ha sido tachada de brutal, pero también de comprensible, por parte de los fanáticos, quienes le han dado vuelo al tema en redes sociales en un abrir y cerrar de ojos.

Cristiano Ronaldo empuja a fan que quería una foto pic.twitter.com/3uwjUIvG9p — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 6, 2025

La ternura que ha derretido pantallas

Pero espera, espera, que no terminó ahí. Ya en el protocolo del partido, Cristiano caminó de la mano de un niño como de costumbre; sin embargo, el menor se conmovió hasta las lágrimas de la emoción.

En lugar de ignorarlo, el goleador le dio un abrazo cálido y auténtico, acompañado de sonrisa y el pulgar levantado. El contraste fue tan fuerte que el video también se volvió viral al instante.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

¿Y qué pasó en el partido?

Por si te lo estabas preguntando, Portugal goleó a Armenia 5-0, y Cristiano se despachó con un doblete magistral. Los dos momentos virales fueron parte secundaria, pero con un gancho emocional que incluso logró eclipsar su actuación en la cancha.

El efecto en redes: amor y debate a partes iguales

La reacción en redes sociales fue inmediata:

Los que criticaron el empujón: “¿No pudo saludar mejor?”

Los que defendieron al astro: “¡Espacio personal ante todo!”

Y, por supuesto, quienes derritieron corazones con la foto del niño emocionado.

El resultado: un fenómeno viral de dos caras, que dejó a todos hablando… y amándolo, claro.