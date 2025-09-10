El Gobierno de Japón lanza monedas conmemorativas por las 4 décadas de Dragon Ball

Gobierno de Japón lanza monedas conmemorativas de Dragon Ball Especial

El organismo oficial encargado de la acuñación de moneda en Japón, la Japan Mint, anunció el lanzamiento de dos ediciones limitadas de monedas y medallas para conmemorar el 40.º aniversario de la serie Dragon Ball. Los productos —una versión estándar y una de tipo “proof” (acabado de lujo)— salieron a preventa a principios de septiembre y estarán disponibles sólo en cantidades limitadas.

¿Cómo son los dos sets de monedas conmemorativas?

Este nuevo lanzamiento consta de dos sets: Dragon Ball 40th Anniversary Coin Set (set estándar), que incluye las seis monedas corrientes japonesas del año Reiwa 7 (1 yen — 500 yen) empaquetadas junto a una placa anual de aleación con un grabado de Son Goku en el anverso y la Estrella de las Cuatro (Four-Star Ball) en el reverso. Este set se venderá por 3 mil 100 yen y está limitado a 60 mil unidades.

Dragon Ball 40th Anniversary 2025 Proof Coin Set (set proof), que incluye las mismas seis monedas en acabado proof y una medalla de plata especial tratada con un proceso de color iridiscente; todo ello alojado en un estuche de cuero. El precio de este set de lujo es 16 mil 500 yen y la tirada está limitada a 25 mil unidades.

Monedas conmemorativas sobre Dragon Ball por su 40 aniversario Especial

Según la Japan Mint, la venta se realiza mediante venta por correo postal o a través de su tienda online, con un periodo de solicitud/recepción que comenzó el 5 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 25 de septiembre de 2025 (las solicitudes por correo deben llevar matasellos dentro de ese plazo). Si la demanda supera la oferta, la adjudicación se realizará por sorteo/lottery, como es habitual en emisiones muy solicitadas. El envío de los sets está previsto a partir de principios de diciembre de 2025.

Las piezas forman parte de los homenajes oficiales por el 40 aniversario de Dragon Ball —la serie original de Akira Toriyama se publicó por primera vez en 1984— y coinciden con una serie de actividades y lanzamientos conmemorativos que han tenido lugar desde 2024. La iniciativa de la Japan Mint subraya cómo el manga y el anime han pasado a formar parte del patrimonio cultural contemporáneo de Japón.

Monedas conmemorativas sobre Dragon Ball por su 40 aniversario Especial

Reacciones e implicaciones. La medida ha recibido amplia cobertura en medios especializados y generalistas; muchos la interpretan como un reconocimiento institucional al fenómeno global de Dragon Ball, cuyo impacto comercial y cultural sigue siendo enorme décadas después de su debut.

Desde el punto de vista numismático, la emisión conecta la tradición de monedas conmemorativas japonesas (frecuentemente usadas para eventos nacionales) con la cultura pop contemporánea, ampliando la colectividad de compradores más allá de los tradicionales coleccionistas de moneda.